Ottenschlag: Benefizvorstellung brachte knapp 3.000 Euro ein

Eine Benefizaufführung der Komödie „Der Mustergatte“ fand am 9. März in der Waldviertler Kammerbühne zugunsten des Vereins „hands up for down“ statt. Da die Profischauspieler und alle Mitwirkenden auf die Gage verzichteten, kam eine erhebliche Summe von 2.578 Euro zusammen. Der Obmann der Kulturinitiative Ottenschlag Michael Mittermeir, gleichzeitig auch Hauptdarsteller des Stücks, konnte nach der Vorstellung an Kathrin Jungwirth, die Obfrau des Vereins, den Spendenscheck überreichen.

Auch Gebietsbäuerin Beatrix Meneder beschloss mit den anderen Bäuerinnen aus der Region Ottenschlag, den Verein mit einer Spende von 300 Euro zu unterstützen. „hands up for down“ freut sich über die Unterstützung.

Die Bäuerinnen aus dem Gebiet Ottenschlag überreichten ihre Spende. Vorne v.l Jakob Wagner Kathrin Jungwirth und Martina Glaßner. Hinten v.l. Andrea Rameder, Roswitha Teuschl, Beatrix Meneder, Grete Fichtinger, Gertrude Wagner, Edith Gaiswinkler und Paula Frühwirth. Foto: Dieter Holzer

Die Schauspieler verzichteten auf ihre Gage damit durch die Benefizvorstellung ein erheblicher Betrag an den Verein „hands up for down“ übergeben werden konnte. v.l. vorne Laura Enzenhofer, Jakob Wagner, Michael Mittermeir, Kathrin Jungwirth und Angela Schausberger. Hinten v.l. Raimund Stangl, Valerie Anna Gruber, Intendantstellvertreterin Alexandra Jäger, Daniel Pascal und Obmannstellvertreterin Christa Jager. Foto: Dieter Holzer

