Für soziales Engagement Kastner-Gruppe gewinnt Henri-Freiwilligenpreis des Roten Kreuzes NÖ

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Die Kastner-Gruppe ist der Henri-Preis-Gewinner in der Kategorie Unternehmen. Im Bild: JRK-NÖ-Präsident Josef Schmoll, Kastner-Bereichsleiter Business Development Bernhard Stellner, Geschäftsführer Herwig Gruber, Victoria Kastner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Antonia Kastner, geschäftsführerender Gesellschafter Christof Kastner und Club-NÖ-Präsident Paul Nemecek. Foto: Armin Fauland

R und um den Welt-Rot-Kreuztag – dem Geburtstag von Rot-Kreuz-Gründer Henri Dunant – steht das Thema Freiwilligkeit im Fokus: Am 6. Mai wurde „Henri. Der Freiwilligenpreis“ bereits zum vierten Mal durch die Co-Veranstalter Rotes Kreuz und Club Niederösterreich in vier Kategorien vergeben. In der Kategorie „Unternehmen“ ging Kastner als Gewinner hervor und wurde für sein soziales Engagement im Rahmen der Kastner-Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ ausgezeichnet.