Die einen üben sich bereits in großer Vorfreude, für die anderen ist die bevorstehende Euro so irrelevant wie nie zuvor. Die NÖN machte einen Rundblick in die Gefühlswelt der Waldviertler Sportfans.

So hält sich die Euphorie bei manchen brennenden Fans noch in Grenzen. „Steht ein Großereignis am Programm?“, scherzt LAZ Waldviertel-Vorstufenleiter und SC Zwettl-Sportdirektor Helmut Lamatsch. Ein ernsterer Lamatsch bringt auf den Punkt, was derzeit viele Funktionäre beschäftigt: „Das Hauptinteresse gilt jetzt dem eigenen Verein. Hier gibt es genug zu tun.“

Das sieht auch Gerhard Schnabel, Trainer des 2. Klasse-Teams Waldhausen so: „Ich denke, dass die EM ein wenig untergehen wird im Schatten der Pandemie beziehungsweise der Berichterstattung darüber. Jetzt geht es noch hauptsächlich darum, dieses Virus in den Griff zu bekommen. Aber mein Fokus liegt wie gesagt jetzt sowieso auf dem Verein. Das ist schon für alle eine große Freude, endlich wieder spielen zu dürfen. Mit diesem Gefühl kann nicht einmal eine EM mithalten.“

Vorfreude steigt

Andere wiederum haben noch die nationalen Ligen im Fokus, ehe sie sich auf die Euro konzentrieren wollen: „Mein Interesse richtet sich zur Zeit noch auf das Ende der Bundesliga. Allerdings wird danach auch eine Vorfreude auf die EM eintreten. Immerhin mussten wir jetzt doch lange darauf warten. Da in ganz Europa gespielt wird, ist das natürlich in Pandemiezeiten auch ein erhöhtes Risiko. Da hätte man sich vielleicht etwas anderes überlegen können“, sagt Markus Lichtenwallner, Präsident des UFC Arbesbach.

Gilbert Lagler, Sektionsleiter aus Kottes, freut sich dagegen auf spannende Fußball-Abende: „Ich freue mich darüber, dass gekickt werden kann und dass man einen Monat lang im Fernsehen was zum Anschauen hat.“

Auch Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder ist bereits gespannt auf die EM. „Ich hoffe, dass es auch wieder in irgendeiner Form Public Viewing geben kann. Das wäre auch für eine richtige EM-Stimmung wichtig“, erzählt er. Gemeinsam mit dem so langsam wieder anlaufenden Amateurfußball sei das Großereignis ein wichtiger Schritt des Fußballs auch in Coronazeiten. Was den EM-Kader betrifft, ist Baireder nicht ganz mit den Entscheidungen von Teamchef Franco Foda zufrieden: „Ich hätte mir doch ein bisschen mehr frisches Blut gewünscht. Schon klar, dass man Routiniers braucht, aber etwas mutiger hätte Franco Foda schon agieren können.“

Beim Zwettler Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer, einem brennenden Fußballfan, kommt ebenfalls so langsam EM-Stimmung auf. „Ich bin froh, dass so ein großes Event überhaupt mal wieder stattfinden kann. Hoffentlich auch wieder mit Fans im Stadion, denn sonst ist die Stimmung schon etwas öde“, meint er. Mittlerweile hätte man sich ja auch fast schon an die Geisterspiele gewöhnt.

Manche gönnen sich neuen Fernseher

Im Elektronikmarkt ist man dem Fußball natürlich auch nicht abgeneigt, denn die Verkäufe von Fernsehern nehmen kurz vor Großereignissen erfahrungsgemäß immer zu. Auch heuer bildet da keine Ausnahme.

Immer größer, immer hochauflösender werden die Bildschirme, und gerade fußballaffine Menschen sind in dieser Zeit auf der Suche nach einem Upgrade.

„Man merkt es schon noch, dass große Fernseher und Projektoren zu den Fußballgroßereignissen gefragter sind als sonst“, erzählt Elektrofachhändler Ewald Mengl. Hauptsache groß, um auch das richtige Stadiongefühl zu vermitteln. Auch die OLED-TV würden nach starken Preisstürzen immer leistbarer und auch beliebter werden.

Gute Umsätze machen erfahrungsgemäß auch die Brauereien bei den Großereignissen. Aufgrund von Corona und fehlenden Public Viewings sind die Erwartungen der Zwettler Brauerei momentan noch gedämpft. „Momentan merken wir noch keine großen Veränderungen der Absätze. Zu den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft rechnen wir aber schon mit erhöhten Verkäufen“, schildert Marketingleiter Rudi Damberger.