LED-Flutlicht bislang nur im Zwettltal

Angesichts der steigenden Energiekosten rücken auch Sportevents bei Flutlicht – vor allem Fußballspiele – in den Fokus. Im Bezirk Zwettl werden vielerorts nachts Meisterschaftsspiele abgehalten. LED-Flutlicht gibt es dabei allerdings nur auf einem Fußballfeld.

Und auf diesem wird gar nicht Meisterschaft gespielt. Es handelt sich dabei um den kleinen Kunstrasenplatz beim Zwettltal-Stadion. Als dieser angelegt wurde, nutzte der SC Zwettl als Beleuchtung gleich die damals neue LED-Technologie. Diese bringe viele Vorteile, wie SCZ-Obmann und Sport-Stadtrat Josef Zlabinger schildert: „Natürlich einerseits der Verbrauch und damit die Kosten. Ein großer Vorteil ist aber auch, dass ich sofort nach dem Einschalten die volle Leistung habe, nicht warten muss, wie beim Halogen-Flutlicht. Das heißt, ich kann auch das Licht kurz abdrehen, wenn ich den Platz nicht gleich wieder brauche.“ In puncto Helligkeit sei die LED-Anlage auch im Vorteil.

Aufgrund dieser Vorteile denkt der Verein angesichts der aktuellen Energiedebatte an, auch auf dem Haupt-Spielfeld im Zwettltal-Stadion und auf der neuen Sportanlage am Edelhof LED-Flutlichter zu installieren. „Natürlich wäre das interessant“, sagt Zlabinger. „Wir prüfen gerade die Möglichkeiten für eine Umstellung, hatten bezüglich Edelhof auch schon ein Gespräch mit der EVN.“

USC Rappottenstein plant neue LED-Anlage bis 2024

Im Zwettltal-Stadion würde ein Tausch des Flutlichts ohnehin bald ins Haus stehen, meint Zlabinger: „Die Anlage ist schon ziemlich alt, Ersatzteile nur mehr schwierig zu bekommen. Hier holen wir gerade Angebote für eine etwaige Umstellung ein. Letztlich hängt es auch von der Finanzierbarkeit für die Gemeinde ab.“

Schweiggers-Sportleiter Thomas Reif: „Nichts geplant.“ Foto: Foto privat

Wie Zwettl trägt auch der andere Topklub des Bezirks, der USC Schweiggers, praktisch alle seine Heimspiele bei Flutlicht aus, bei Halogen-Flutlicht. „Natürlich gibt es Überlegungen, ob wir auf LED umstellen“, sagt der sportliche Leiter Thomas Reif. „Geplant ist aber in diese Richtung noch nichts.“ In diese Kerbe schlagen praktisch alle Vereine, die ihre Meisterschaftsspiele in den Nachtstunden austragen.

„Wir haben auf dem Hauptspielfeld ein Halogen-Flutlicht mit etwa 250 Lux, das wir erst 2012 gebaut haben“, erklärt Gerald Wagesreither, Obmann-Stellvertreter des USC Rappottenstein. „Umrüsten ist aufgrund der Lebensdauer, aber auch aus finanziellen Gründen noch kein Thema.“ Der neue Trainingsplatz, der ab 2024 bespielbar sein soll, werde allerdings mit LED-Flutlicht ausgestattet.

Von den derzeit 20 im Meisterschaftsbetrieb genutzten Fußballplätzen im Bezirk sind sieben mit einem meisterschaftstauglichen Flutlicht ausgestattet (ohne LED) – alle Trainingsplätze haben Flutlicht, allerdings nur in Zwettl mit LED.

Ein Umdenken gibt es aber bei praktisch allen Klubs – auch wenn eine Umstellung auf LED nicht überall finanzierbar ist. „Wir versuchen, anderwärtig Strom zu sparen, haben auch die Trainingszeiten angepasst, um das Tageslicht besser zu nutzen“, sagt etwa Stefan Huber von der SG Sallingberg/Ottenschlag. Der ASV Gutenbrunn hingegen will 2023 auf LED umstellen.

