Ausstellung mit Bildern von Hannelore Reither in Bad Traunstein

Aufgrund der großen Besucherzahl wurde die Vernissage im Elterzentrum abgehalten. Bürgermeister Roland Zimmer konnte dabei auch seinen Kollegen Paul Kirchberger aus Ottenschlag begrüßen. Ingrid Fröstl stellte kurz den Lebenslauf ihrer Schwester Hannelore vor. Nach dem Schulbesuch absolvierte sie die Lehrerbildungsanstalt in Wien und arbeitete dann als Lehrerin an den Gymnasien in Horn und Zwettl sowie an der Hauptschule Ottenschlag. Der Ehe mit Erwin Reither entstammen die Kinder Gerda und Susanne. „Sie hat schon als Kind viel gezeichnet und gemalt, sich viel mit Pflanzen und Tieren beschäftigt. Das Talent stammt wahrscheinlich vom Großvater mütterlicherseits, der akademischer Maler war“, so Ingrid Fröstl.

Zwischendurch las Hobbydichterin Gerlinde Tiefenbacher einige ihrer Werke vor. Hannelore Reither bedankte sich beim Bürgermeister und der Gemeinde für die großartige Unterstützung. Eine besondere Unterstützung fand sie durch Birgit Höchtl, die ihr bei den Vorbereitungen zur Ausstellung jegliche Hilfe zukommen ließ. „Ich betrachte mich nicht als Künstlerin, denn das Malen ist für mich Freizeitgestaltung und gibt mir die Gelegenheit mich abzulenken und Abstand zu gewinnen“, sagte Hannelore Reither. Sie betonte, dass sie von allen Teilen der Familie unterstützt wurde. Die Anregung zur Ausstellung kam ebenfalls aus der Familie. Ihre Aquarelle befassen sich hauptsächlich mit dem Waldviertel. Für die musikalische Gestaltung der Vernissage sorgte eine extra zusammengestellte Gruppe aus sechs Musikern.