Neues Kaffeehaus für Zwettler Hauptplatz

Ein Lokal am Hauptplatz ist ein großer Wunsch vieler Zwettler, seit die beliebte Schirmbar vor vielen Jahren geschlossen hat. Jetzt zeichnet sich ein solches Projekt ab: Die 25-jährige Julia Weißenhofer möchte 2022 auf dem Platz ein Kaffeehaus errichten.

„Ein eigenes, kleines Lokal war schon immer mein Traum“, erklärt Weißenhofer im NÖN-Gespräch. Sie absolvierte die Tourismusschule in Krems, arbeitet aktuell in der Privatbrauerei Zwettl und betreibt einen Kosmetikhandel. Der Platz vor dem Hundertwasserbrunnen sei ihr bereits im Kindesalter ans Herz gewachsen: „Es ist wunderschön, wir sind dort immer Eis essen gegangen.“

Geplant ist ein nierenförmiges Gebäude an der unteren Ecke des Platzes (Hansaton), wo aktuell noch provisorische Parkplätze für die Bauarbeiten am Gebäude Boden eingerichtet sind. „Dort soll das Gebäude beginnen und sich dann in den Platz hineindrehen“, erklärt Weißenhofer. Das Kaffeehaus soll zu 60 bis 70 Prozent aus Glas bestehen, auch eine Terrasse ist geplant. „Das Design ist wunderschön. Es soll modern werden“, sagt Weißenhofer. Anders als bei der früheren Schirmbar sind auch zum Gebäude dazugehörige Toiletten geplant. Wichtig ist der 25-Jährigen zu betonen, dass es kein Abendlokal werden soll. Ein Fokus soll auf einem Frühstücks-Angebot liegen, auch vegetarische und vegane Speisen sollen angeboten werden. „Mir sind der regionale und der Bio-Aspekt besonders wichtig“, betont Weißenhofer.

Die Pläne werden jetzt bis Februar im Detail ausgearbeitet. Sollte alles nach Plan verlaufen, möchte die 25-Jährige bereits im Sommer 2022 aufsperren.

Bürgermeister: „Lokal ist Wunsch vieler Bürger“

Möglich macht das Projekt auch eine Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, mehr dazu auf Seite 18. „Eine Gastronomie auf dem Hauptplatz wird von vielen Bürgern gewünscht. Auch die Gemeinde möchte den Platz beleben. Die Pläne von Frau Weißenhofer hören sich nicht schlecht an“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Franz Mold im NÖN-Gespräch.

Bei der Platzierung soll besonders behutsam umgegangen werden: So bleibt die Sichtachse Kirche – Hundertwasserbrunnen – Rathaus uneingeschränkt. Sie sei auch wichtig für touristische Fotomotive, sagt Mold. Mit dem Zusatz „Gastgewerbe/Tourist Point“ bei der Änderung des Raumordnungsprogrammes hält sich die Gemeinde auch die Möglichkeit einer weiteren Belebung offen: So sei auch eine Infotafel, oder Ähnliches, für Touristen geplant.