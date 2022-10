ZwettlBad wird Energie sparen

Die Stadtgemeinde Zwettl setzt erste Maßnahmen zum Energiesparen im ZwettlBad um: Ab der Woche nach den Herbstferien ist an Montagen außerhalb der Ferien die Sauna nicht geöffnet. Der erste Saunaschließtag an Montagen ist somit der 7. November. Auch das ZwettlBad-Café bleibt an diesen Montagen geschlossen, um Energie zu sparen. In den Ferien (Herbst-, Weihnachts-, Semesterferien) und an Feiertagen sind die Sauna und das ZwettlBad-Café auch montags geöffnet, da hier erfahrungsgemäß auch Urlaubsgäste in größerer Anzahl erwartet werden. In allen Ferien gibt es für das ZwettlBad gesonderte Öffnungszeiten, die auf der Homepage www.zwettlbad.at ersichtlich sind.

Als zweite Maßnahme, um Energie zu sparen, wird auf den traditionellen Warmbadetag an Sonntagen während der Wintersaison verzichtet. Das Sportbecken hat damit durchgehend eine Temperatur von 29 Grad. Im Warmwasser-Erlebnisbecken mit Sprudelbank und Bodenblubber können Besucher aber auch weiterhin bei einer Temperatur von 32 Grad herrlich entspannen.

„Mit diesen Maßnahmen wollen wir in der aktuellen Energiekrise einen Beitrag leisten“, erklärt Stadträtin Anne Blauensteiner. Einschränkungen der Badeöffnungszeiten wird es nicht geben, sagt Blauensteiner: „Wir haben mit dem ZwettlBad auch einen wichtigen Bildungsauftrag – über 30 Schulen aus dem Waldviertel kommen regelmäßig, damit die Kinder das Schwimmen erlernen.“ Außerdem sei das ZwettlBad eine wichtige Säule des Tourismusangebotes der Stadtgemeinde sowie ein wichtiger Nahversorger für Sportbegeisterte und Erholungssuchende.

Neue Öffnungszeiten ab Montag, 7, November.:

Jeden Montag: Hallenbad 15 bis 21 Uhr geöffnet, die Sauna ist geschlossen (außer Ferien und Feiertage)

Hallenbad und Sauna sind geöffnet: Dienstag und Mittwoch, 15 bis 21 Uhr; Donnerstag und Freitag, 14 bis 21 Uhr; Samstag, 9 bis 21 Uhr; Sonntag, 9 bis 20 Uhr.

