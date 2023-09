Neupölla: Ziegentrekking bildet Abschluss von Pölla's Ferienspaß

Im Rahmen von „Pölla’s Ferienspaß“ lud die Marktgemeinde Pölla zum Ziegentrekking beim Landschaftsteich in Neupölla ein. 33 Kinder und ihre Begleitungen nahmen die Einladung gerne an und warteten schon gespannt auf das Wandern mit den Ziegen.

Die Tiere wurden vorgestellt und kurz der Umgang mit den Ziegen erklärt. Ein sehr lehrreicher, abenteuerlicher und interessanter Nachmittag für die Kinder, um auch den Kontakt mit den Tieren zu erlernen.

Im Anschluss erfolgte die Einladung zur großen Abschlussfeier von „Pölla's Ferienspaß“ in den Räumlichkeiten der Landjugend Pölla am Sportplatz. Bürgermeister Günther Kröpfl bedankte sich bei dem zahlreichen freiwilligen Helfer für ihr Engagement und Zeit, um mit den Kindern in den Ferien Abwechslung, Spiele, Erlebnisse, Basteln und vieles mehr, gemeinsam durchzuführen.

Die hohe Teilnehmerzahl und das Interesse der Kinder und Eltern zeigten, wie wichtig und beliebt der Pölla's Ferienspaß ist. Ein herzlicher Applaus der Kinder und Anwesenden würdigte „Pölla's Ferienspaß 2023“ und man freute sich bereits auf die Ferienspiele im Jahr 2024.

Zum Abschluss des Tages wurde gemeinsam gegrillt, um diesen erlebnisreichen Tag ausklingen zu lassen.