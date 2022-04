Was wurde aus dem Zwettler Behörden-Chef?

Werbung

Die berufliche Karriere des gebürtigen Gmünders Werner Nikisch lief über so einige Stationen. Nach dem Jus-Studium war er an den Bezirkshauptmannschaften Horn, Krems und Wien-Umgebung sowie in der NÖ Landesregierung tätig. 1992 durfte er schließlich die Leitung der BH Zwettl übernehmen. 2003 wechselte Nikisch als Bezirkshauptmann nach Krems, wo er sich 2011 in die Pension verabschiedete. „Ich mochte meinen Beruf und den Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen“, erinnert er sich gerne zurück.

Heute genießt Nikisch den Ruhestand in seinem Domizil in Rohrendorf. Ehrenamtlich engagiert sich der 75-Jährige aber nach wie vor im Vorstand mehrerer gemeinnütziger Vereine. Seine große Leidenschaft gilt jedoch der Musik. Schon in seiner Kindheit wurde er mit dem Musik-Gen des Vaters infiziert. Der ehemalige Bezirkshauptmann spielt Klarinette und Saxophon bei den Langenloiser „Edelreisern“ und den „Kamptal Krainern“. Die restliche Zeit widmet er dem Skifahren, Bergwandern und natürlich den vier Enkelkindern.

