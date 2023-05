Marbach: Keine Zeit mehr für Transport ins Krankenhaus

Manche Kinder können es wohl einfach nicht erwarten, endlich auf die Welt zu kommen. So geschehen etwa in Marbach am Walde. Hier durfte der Rettungsdienst selbst gleich bei der Geburt helfen, was nicht oft vorkommt.

Im Fall der kleinen Lena und Mutter Barbara war nämlich keine Zeit mehr. Nachdem bei der Mutter klar war, dass die Wehen eingesetzt hatten, wurde just der Notruf alarmiert und Rettungswagen-Team kam nach Marbach.

Vor Ort angekommen war dem Rotkreuz-Team schnell klar, dass aufgrund des fortgeschrittenen Geburtsvorgangs ein Transport ins Krankenhaus nicht mehr möglich sein würde und so erblickte Lena zu Hause das Licht der Welt - gesund und munter sei dazugesagt.

Nur wenige Minuten alt, gab es gemeinsam mit Mama Barbara die erste Fahrt in einem Rettungswagen. Die Reise ging ins nahe gelegene Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.

Rotkreuz Bezirksstellengeschäftsführer Stefan Krapfenbauer, Rettungssanitäterin Lea Rentenberger, Zivildiener in Ausbildung Nico Leutgeb und Notfallsanitäter Christoph Hauer besuchten am Folgetag die Familie im Krankenhaus, um nochmals zur Geburt zu gratulieren. Neben Blumen gab es auch einen Rotkreuz-Teddy als kleines Geschenk, damit dieser aufregende Tag nicht so schnell vergessen wird.

„Weil alles so plötzlich passiert ist, waren wir besonders froh, dass die Hilfe schnell da war“, erzählen die Eltern Barbara und Dominik. „Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.