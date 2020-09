Aufregung um das Zwettler Landesklinikum herrscht bei einer Schwangeren aus dem Bezirk Gmünd: Jessica Jeschko beschwert sich in einem Brief an die NÖN über für sie unverständliche Regelungen.

So dürfe der Partner erst in den Kreissaal, wenn der Muttermund fünf Zentimeter weit geöffnet ist. Anschließend dürfe der Mann nur zwei Stunden im Kreissaal bleiben und die nächsten Tage nur für je 15 Minuten besuchen. „Wer entscheidet so eine Regelung? Wie kann es sein, wenn man in der Ambulanz sitzt und einen Kontrolltermin hat, dass jede zweite Person eine Begleitperson (die nicht benötigt wird) dabei hat, oder gleich die ganze Familie mitgenommen wird?“, fragt Jeschko in ihrem Schreiben.

Sie kritisiert, dass Partner beim wohl wichtigsten Ereignis in ihrem Leben nicht in ausreichendem Ausmaß dabei sein dürfen: „Wie kann man uns Frauen alleine, ohne Ansprechperson, die man bei sich braucht in den schönen/schwierigen Stunden einer Geburt, lassen?“, fragt Jeschko, die im Oktober selbst in Zwettl entbinden möchte.

Auf Nachfrage heißt es seitens der Landesgesundheitsagentur: „Die Regelung betreffend Anwesenheit von Vätern während der Geburt stand unter der Prämisse, die Sicherheit für die werdenden Mütter und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich sicherzustellen. Diese wurde aktuell dahin gehend geändert, dass die Anwesenheit des Vaters während der Geburt im Kreissaal von Beginn weg möglich ist.“

Normale Krankenbesuche in 15 Minuten

Unter Einhaltung der entsprechenden Verhaltensregeln, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandhalten und Händehygiene sind Besuche einer Person möglich. Für normale Krankenbesuche gelte eine Besuchszeit von 15 Minuten. „Auf der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe werden Besuche von Müttern nach Möglichkeit etwas flexibler gehandhabt“, heißt es im Statement.

Die Besuchszeiten im Landesklinikum Zwettl sind unter den derzeitigen Umständen beschränkt auf 18 bis 19 Uhr an Mittwochen sowie an allen anderen Tagen von 14 bis 15.30 Uhr.