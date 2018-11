Norbert Müllauer präsentiert am Sonntag, 18. November, im Pfarrsaal in Kirchbach im Anschluss an den Gottesdienst den zweiten Band seines Totenbuches der Pfarre Kirchbach.

Dieser Band beinhaltet eine alphabetische Auflistung von 926 Personen, die im Zeitraum von 1900 bis 1949 in der Pfarre Kirchbach gestorben sind. Die Pfarre Kirchbach umfasst die Dörfer Großgundholz, Kirchbach, Kottingnondorf, Lembach, Oberrabenthan, Riebeis, Selbitz und Reitern und ist seit 2013 Teil des Pfarrverbandes St. Josef.

„In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind ungleich mehr Todesfälle zu verzeichnen, die Rückschlüsse auf die extremen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Auswirkungen beider Weltkriege ermöglichen“, erzählt Müllauer. Eine besonders hohe Anzahl an Totgeburten, eine erschreckend hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit sowie eine niedrige Lebenserwartung weisen auf die schwierigen Lebensbedingungen im ländlichen Raum hin.

Intensive Archivarbeiten

Eine Besonderheit des Totenbuches ist eine Auflistung von allen 1.500 Sterbefällen von 1900 bis 2018, geordnet nach den einzelnen Katastralgemeinden der Pfarre. „Damit ergibt sich nun die Möglichkeit, sämtliche verstorbenen Bewohner in den einzelnen Dörfern nach Hausnummern aufzufinden“, so Müllauer. Ergänzt wird das umfangreiche, mit zahlreichen Abbildungen versehene Werk durch zusätzliche Informationen verstorbener Priester und Ordensleute aus der Pfarre.

Für das Zustandekommen des Totenbuches waren intensive Archivarbeiten notwendig, wobei die Unterstützung durch das Diözesanarchiv St. Pölten, das Seelsorgeteam des Pfarrverbandes St. Josef und besonders die aktive Mithilfe von vielen Pfarrbewohnern zum Gelingen des umfangreichen Werkes beitrugen. Das 268-seitige Totenbuch ist ein umfangreiches familiengeschichtliches Nachschlagewerk, ein „Gedächtnis“ der Pfarre Kirchbach, das in keinem Haushalt der Pfarre fehlen sollte.

Erhältlich ist es in der Pfarre Kirchbach, in den Kaufhäusern Prichenfried und Schenk in Kirchbach, im Gemeindeamt Rappottenstein sowie bei Norbert Müllauer (02822/54175 oder muno@gmx.at). Der Verkaufspreis beträgt 28 €.