Ist eine 30er-Zone in Grafenschlag unmöglich?

Laut den Ausführungen des Bürgers aus Grafenschlag gäbe es auf der L7174 im Bereich der Ortseinfahrt mehrere Gefahrenquellen. „Die Ortstafel steht erst 150 Meter nach dem Ortsbeginn. Rund 100 Meter nach der Ortstafel beginnt der Bereich des Kindergartens und der Volksschule“, heißt es im Schreiben an die NÖN. Er verweist darauf, dass jedes zweite Fahrzeug zu schnell in den Ort Grafenschlag einfahren würde und somit komme es zu gefährlichen Situationen. „Wahrscheinlich muss erst ein Unfall geschehen, bis hier etwas unternommen wird.“

Bereits vor zwei Jahren hätte ein FPÖ-Gemeinderat einen Antrag auf eine 30 km/h-Zone vor dem Kindergarten und der Volksschule eingebracht, dieser sei aber von der ÖVP-Mehrheit, vom Bürgermeister und vom Amtsleiter abgelehnt worden, heißt es weiters.

„Das stimmt so nicht. Wir haben schon einige Male versucht, in diesem Bereich eine 30er-Zone zu bekommen. Aber von den Verkehrsgutachtern wurde das immer abgelehnt. Eine derartige Zone ist auf Grund der gegebenen Sichtverhältnisse nicht möglich, heißt es in deren Begründungen“, sagt Bürgermeister Franz Heiderer und weist diese Kritik zurück: „Uns ist die Sicherheit der Kinder ein sehr großes Anliegen. Wir haben in dem Bereich einen Gehsteig und eine Busbucht. Außerdem können wir jetzt die Kurve im Bereich des Caritas-Heimes entschärfen.“ Diese Maßnahme ist nach dem Kauf des dafür notwendigen Grundstückes möglich (die NÖN berichtete). Hier soll ein Gehsteig entstehen und kein Parken mehr möglich sein.

Die Ortseinfahrt sei jedenfalls bei jedem Treffen mit den Verkehrssachverständigen ein Thema. „Wir sind optimistisch, dass wir hier noch eine Lösung finden“, meint Heiderer. Bis dahin appelliert der Bürgermeister auf die Eigenverantwortung eines jeden Straßenbenützers. „Wir alle haben im Führerscheinkurs gelernt, dass man bei Kindergärten und Schulen langsamer fahren soll.“ Das würden laut dem Bürgermeister auch viele tun: „Wir führen immer wieder Tempomessungen in diesem Bereich durch. Bisher hat es keine großen Überschreitungen gegeben.“

