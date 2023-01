Weihnachtswunder in Groß Gerungs: Mama gesund, Handtasche da

Werbung

In Groß Gerungs sind rund 80 Kriegsvertriebene aus allen Regionen der Ukraine im Gasthof Hirsch am Hauptplatz untergebracht.

Obwohl Weihnachten in ihrer Heimat nach orthodoxem Ritus erst am 7. Jänner angesetzt ist, feierten viele dieser Ukrainer das Fest der Geburt Christi mit und besuchten auch die Feierlichkeiten in der Kirche. Für die Ukrainer gab es außerdem zwei Überraschungen. Zum einen hatte Geschäftsführer Fritz Weber vom Herz-Kreislauf-Zentrum angeboten, am Heiligen Abend ein Löffelgericht für alle Geflüchteten zu liefern und den Kindern kleine Weihnachtsgeschenke zu geben – ein Vorschlag, der sehr gerne angenommen wurde. Zum anderen konnte eine akut Kranke gut versorgt und ihre im Krankenhaus verlorene Handtasche wieder gefunden werden.

Die Aktion von Fritz Weber war ein voller Erfolg, und die vielfältigen, sehr gut schmeckenden Gerichte wurden mit großem Appetit verspeist. Auch die Kinder freuten sich sehr über die kleinen Geschenke.

Rettung, Ärzte, Polizei und Verein halfen

Das Rote Kreuz und die Polizei sorgten am 24. Dezember dafür, dass sich die großen Sorgen einer Familie aus der Ukraine letztendlich in Wohlgefallen auflösten.

Hanna Stapowa, eine der in Groß Gerungs untergebrachten ukrainischen Kriegsvertriebenen, die in ihrem Heimatland als Ärztin beschäftigt ist, musste am Heiligen Abend ihre kranke, 85-jährige Mutter über den Notruf 144 mit der Rettung ins Krankenhaus Zwettl bringen lassen. Der Gesundheitszustand der betagten Frau hatte sich plötzlich rapide verschlechtert.

Die Rettungskette funktionierte auch an diesem Tag reibungslos. Die Tochter konnte gleich mit dem Rettungsauto mit ins Spital fahren, wo unverzüglich eine professionelle Behandlung ihrer Mutter erfolgte.

Nachdem sich der Zustand der 85-jährigen Larissa Diska stabilisiert hatte, wurden die beiden Frauen von einem ebenfalls ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereines „Willkommen Mensch“ noch am Heiligen Abend wieder nach Groß Gerungs gebracht. Erst am nächsten Tag bemerkte die Tochter, dass sie in der Aufregung um die Mutter ihre Handtasche mit allen Papieren, Ausweisen und dem gesamten Geld irgendwo vergessen hatte. Der Schreck war entsprechend groß, und sie überlegte, wie und wo sie um Hilfe bitten könnte.

Da läutete es plötzlich an der Tür ihres Zimmers. Polizeibeamte standen draußen und übergaben der nervlich ziemlich angespannten Frau ihre gesuchte Handtasche – es fehlte nichts, weder Papiere noch Unterlagen und auch kein Geld.

Die Freude war unermesslich groß, und die ohnehin schon sehr gute Meinung der Ukrainerin über die Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit der Menschen in Österreich wurde nur noch gesteigert. „In meinem Heimatland wäre es nicht so sicher gewesen, dass ich die Handtasche samt dem gesamten Inhalt jemals so schnell und unangetastet wieder gesehen hätte“, meinte Hanna Astapowa erleichtert, die auch allen Menschen dankt, die es möglich gemacht haben, dass dieses Weihnachten in Österreich positiv ausgegangen ist.

Noch bessere Meinung über das neue Heimatland

Jedenfalls möchten sich die Angehörigen des Vereines „Willkommen Mensch Groß Gerungs und Langschlag“, alle Gerungser Kriegsflüchtlinge und natürlich die glückliche ukrainische Ärztin bei allen, die die genannten kleinen Weihnachtsfreuden möglich gemacht haben, ganz herzlich bedanken.

„Die ohnehin schon jetzt vorhandene sehr gute Meinung der Ukrainer über die Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit der Menschen in Österreich wurde durch die angeführten positiven Aktionen nur noch gesteigert“, ist Franz Teszar, Mitglied des Vereines, überzeugt.

