AMS Zwettl setzt auf Frauen in der Technik

Die niederösterreichische Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte. Das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ setzt vor allem auf Frauen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Aktuell werden im Beruflichen Bildungszentrum (BBZ) Waldviertel in Sigmundsherberg 26 AMS NÖ-Kundinnen in den Bereichen Metall und Elektro geschult. Darunter sind auch Teilnehmerinnen aus dem Bezirk Zwettl, wie zum Beispiel die Allentsteigerin Sonja Sasovics.

Sonja Sasovics macht seit Juni 2022 mit Feuereifer ihre Lehrausbildung zur Maschinenbautechnikerin. Die gelernte Versicherungskauffrau war 10 Jahre in diesem Beruf im gleichen Unternehmen in Wien beschäftigt. Im Jahr 2000 legte sie die Konzessionsprüfung für das Gastgewerbe ab und war bis 2009 als selbständige Gastwirtin und Geschäftsführerin in einem Gasthaus tätig. In den darauffolgenden Jahren übte sie unterschiedliche Jobs in den Bereichen Paketzustellung, Büro, Verkauf, Lager und Disposition aus. Im Oktober 2021 kam sie zum AMS Zwettl und erzählte ihrer Beraterin, dass sie sich schon in ihrer Kindheit und Jugend für Handwerk und Technik begeistert. Damals war es für Mädchen aber unmöglich, eine entsprechende Lehrstelle zu finden. Die Faszination Technik und Handwerk ließ sie aber auch in den späteren Jahren nie los. Die Umsetzung scheiterte aber an der finanziellen Durchführbarkeit.

„Es war Zeit für einen Neuanfang“

„Meine AMS-Beraterin hat mir das Programm ,Frauen in Handwerk und Technik' empfohlen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, meine handwerklichen Fähigkeiten in einer Schnupperwerkstatt zu testen und mein Wissen in den Fächern Mathematik, IT, Physik und Chemie aufzufrischen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, es ist Zeit für einen Neuanfang. So kam ich bald ins BFI-Ausbildungszentrum nach Sigmundsherberg, um die lang ersehnte technische Lehrausbildung zu machen. Ich bin dem AMS, dem BFI und allen Beteiligten sehr dankbar, mir diese hochwertige Ausbildung zu ermöglichen“, erzählt Sonja Sasovics.

Das Lernen und die Ausbildung in Theorie und Praxis bereiten ihr große Freude. Wenn alles klappt, wird sie im Herbst 2023 die Lehrabschlussprüfung absolvieren. Danach möchte sie in einem Handwerksbetreib die gesamte Bandbreite der Ausbildung nutzen, von der Auftragsannahme über die Planung, zur handwerklichen Fertigung bis zur Auslieferung / Montage an den Kunden.

Wie bei Sonja Sasovics beginnt für viele Frauen die Ausbildung in einem der vier AMS-Ausbildungszentren über das FiT-Programm. Das AMS NÖ hat heuer 1.426 Plätze in diesem Programm niederösterreichweit eingerichtet. Rund vier von fünf Frauen stehen spätestens drei Monate nach Ausbildungsende im Berufsleben (jüngste Daten Herbst 2022).

„Das AMS NÖ nimmt im heurigen Jahr über 11 Millionen Euro in die Hand, um handwerklich-technische Ausbildungen für Frauen im Rahmen des FiT-Programms zu finanzieren“, unterstreicht Kurt Steinbauer, Geschäftsstellenleiter des AMS Zwettl. Darüber hinaus stehen in den vier AMS-Ausbildungszentren in Sigmundsherberg sowie in St. Pölten, Wr. Neustadt und Wolkersdorf rund 900 Ausbildungsplätze in den Bereichen Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik, Kunststoff- und Kälteanlagentechnik zur Verfügung. „Ab Spätherbst werden wir auch dringend gebrauchte Fachkräfte in den Berufsbildern der erneuerbaren Energie in Sigmundsherberg ausbilden. Am Bau des 1. Europäischen Klimaschutz-Ausbildungszentrums wird derzeit eifrig gearbeitet, wobei Mitte April die Dachgleiche erreicht wurde“, erklärt Kurt Steinbauer.

Übrigens: Zu Jahresende 2022 war ein Drittel der Schulungsteilnehmer in Sigmundsherberg weiblich. Diesen Anteil will man beim AMS NÖ jedenfalls noch weiter steigern. „Denn es liegt klar auf der Hand: Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit“, so Steinbauer.

