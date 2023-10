Jäger installieren wieder neue Wildwarngeräte

„In unseren 185 Revieren im Bezirk Zwettl entsteht alljährlich ein hoher Schaden durch Wildunfälle“, bestätigt der Bezirksjägermeister. Beim Rehwild liege der behördliche Abschlussplan bei 6.595 Stück. „Davon kamen im Vorjahr 950 Stück Rehwild, welches gemeldet wurde, auf den Straßen im Bezirk Zwettl ums Leben“, erklärt Manfred Jäger. Beim Rotwild gab es 10 Stück KFZ-Fallwild, beim Schwarzwild 33 Stück, bei den Feldhasen 100 Stück, welche gemeldet wurden, hier sei jedoch die Dunkelziffer sehr hoch. Bei Fuchs, Marder, Dachs und anderem Raubwild geht man in der Jägerschaft von mehreren Hunderten im Straßenverkehr getöteten Tieren aus. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die allgemeine Dunkelziffer bei bis zu 30 Prozent liegt. Viele Wildunfälle werden nicht gemeldet, die Jäger finden immer wieder verendete Wildtiere in Wäldern und Feldern in der Nähe von Straßen.“

Manfred Jägers Appell an die Straßenbenützer ist deshalb eindringlich: „Wildunfälle sind generell meldepflichtig. Jeder Verkehrsteilnehmer, der das nicht tut, begeht Fahrerflucht. Damit Wildunfälle wesentlich reduziert werden können, sollte man an neuralgischen Stellen die Geschwindigkeit dementsprechend anpassen und an besonders gefährdeten Straßenabschnitten die angebrachten Hinweisschilder beachten. Gerade im Frühjahr und im Herbst gibt es erhöhte Aktivitäten der Wildtiere, vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung.“

Schutzzäune und Wildwarner im Einsatz

Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und auch der Wildtiere sind den Jägern wichtig, daher werden Schutzzäune und Wildwarner bei den Straßen-Neubauprojekten in Abstimmung mit den Jägern und den Verantwortlichen Bauträgern errichtet. Darüber hinaus läuft seit mittlerweile zwölf Jahren ein gemeinsames Projekt des Landesjagdverbandes mit dem Land Niederösterreich und den Land- und Forstbetrieben, das den Wildunfällen entgegenwirken soll und laut dem Bezirksjägermeister das auch tut. „Es werden Wildwarnsysteme entlang von Straßen angebracht, die optisch, akustisch oder auch kombiniert die Wildtiere vor einer Überquerung von Straßen abschrecken sollen“, so Jäger. Diese Wildwarnsysteme werden von der Straßenmeisterei in Abstimmung mit der Jägerschaft montiert, die Kosten übernehmen zu zwei Drittel die Jäger aus der privaten Tasche und ein Drittel die Projektbetreiber. Lt. den langjährigen statistischen Aufzeichnungen konnte eine durchschnittliche Reduktion der Wildunfälle im Straßenverkehr, dort wo Wildwarnsysteme angebracht wurden, um 50% erreicht werden.

Im Bezirk Zwettl wurden bis dato bereits knapp 50 Reviere mit diesen Warngeräten ausgestattet. „Wir haben mittlerweile ca. 4.500 Wildwarner entlang von rund 80 Straßenkilometern angebracht“, erklärt der Bezirksjägermeister. Jährlich kommen neue Reviere und Straßenkilometer dazu.

In ganz Niederösterreich haben sich bereits ca. 420 Reviere an diesem Projekt beteiligt. Auf mehr als 1.730 Straßenkilometern wurden über 123.000 Wildwarner mit rund 1 Mio. Investitionssumme angebracht. Denn jährlich werden rund 30.000 Wildtiere auf Niederösterreichs Straßen getötet.

Verhaltensrichtlinien bei Wildunfällen

Im Falle eines drohenden Zusammenstoßes mit einem Wildtier sollte gebremst und das Lenkrad gut festgehalten werden, denn Ausweichmanöver stellen ein hohes Risiko für die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer dar. Sollte es zu Wildunfällen kommen, müssen die Fahrzeuglenker das Fahrzeug abstellen und die Unfallstelle absichern. Nach der Versorgung von verletzten Personen müssen Polizei und im Bedarfsfall die Rettung verständigt werden. Grundsätzlich muss jeder Unfall – also auch wenn das Tier flüchtet – der Polizei gemeldet werden, die den Unfall aufnimmt und die Jägerschaft informiert, von der dann die Bergung übernommen wird. Das Tier darf keinesfalls mitgenommen werden.