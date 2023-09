Allentsteig: Geschwister erstmals gemeinsam auf einer Bühne

Erstmalig zeigten sich die beiden Geschwister Andreas und Brigitta Nebosis am Mittwoch, dem 30. August, gemeinsam auf der Bühne. Im Seerestaurant Hora in Allentsteig las Schriftstellerin Brigitta Nebosis aus ihren Texten vor, die sich mit den Themen „Rotwerden und Rotsehen“, sowie mit Ausgrenzung befassen. Singersongwriter Andreas Nebosis umrahmte die Lesung seiner Schwester mit Liedern aus seinen Alben „Das Weite suchen“ und „Ankommen“.

Brigitta Nebosis lebt seit zwei Jahren in Allentsteig. Die Lesung war ein Benefiz für die Allgemeine Sonderschule Allentsteig. Brigitta Nebosis, die einen persönlichen Bezug zum Thema Sonderschule hat und dies im Roman „Die Dorfmatratze“ thematisierte, öffnete mit ihren eindringlichen Texten nicht nur die Herzen, sondern auch die Brieftaschen ihrer Zuhörer. „Das Thema ist leider so aktuell wie vor 20 Jahren und es ist wichtig, auf diejenigen nicht zu vergessen, die Teil unserer Zukunft sind – Kinder, deren Start ins Leben nicht so glatt verlaufen ist.“, so die Autorin. So konnten die Geschwister Nebosis und HORA-Chef Stefan Ho eine Spende von insgesamt 400 Euro an ASO-Direktorin Kathi Kittler überreichen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Veranstaltung etwas Gutes für die vom Leben benachteiligten Kinder der ASO Allentsteig tun konnten“, sagte Andreas Nebosis. „Diese Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde Allentsteig und wir möchten sie gerne unterstützen.“

Kathi Kittler, Leiterin der Eichrichtung, bedankte sich bei den Geschwistern Nebosis für die Spende. „Wir werden das Geld für die Förderung unserer Schüler und Schülerinnen verwenden“, sagte sie. „Es ist schön, dass wir auf diese Weise Unterstützung aus der Region, aber auch aus 1000blum erhalten.“

Die Lieder von Andreas Nebosis sind eine Hommage an die Vielfalt des Lebens, der eigenen Wurzeln und der Gefühle. Andreas Nebosis’ Lieder und Brigitta Nebosis’ Texte ergänzten sich dabei perfekt. Der musikalische Auftritt und die Lesung waren ein gelungener künstlerischer Ausflug des Musikers nach Allentsteig im Waldviertel.

„Wir wollen mit "Literatur am See" ein kulturelles Angebot schaffen.“

Stefan Ho, Geschäftsführer des Restaurants HORA, ist begeistert, dass die Reihe „Literatur am See“ so gut angenommen wird und erklärt: „Wir wollen eine Plattform für Kultur in der Region bieten.“

Die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Allentsteig ist für Stefan Ho ein wichtiger Bestandteil der Reihe. „Die Stadtbibliothek hat ein großes Netzwerk und kann uns dabei helfen, interessante Autoren und Künstler für die Veranstaltungen zu gewinnen“.

Michaela Boden, Leiterin der Stadtbibliothek Allentsteig, freut sich über die positive Entwicklung der Reihe. „Das Hora Séparée ist ein idealer Ort für Literaturveranstaltungen“, sagt sie, „Die Besucher können die Atmosphäre genießen und sich dabei von den Geschichten und Gedichten inspirieren lassen.“

Stefan Ho und Michaela Boden sind sich einig, dass die Reihe „Literatur am See“ weitergeführt werden soll. „Wir wollen ein kulturelles Angebot für die Region schaffen, das sich von anderen Veranstaltungen abhebt", sagt Stefan Ho.