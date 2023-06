„Tod und Vererben“ im Theater im Kopf-Bahnhof Groß Gerungs

Erben ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn es gleich mehrere potentielle Anwärterinnen auf den Nachlass gibt. So ergeht es den vier Frauen in der Komödie „Tod und Vererben“ von Elmar Vogt, die derzeit im Theater im Kopf-Bahnhof Groß Gerungs gespielt wird.

Die von ihrem Charakter sehr unterschiedlichen Frauen werden als nächste Verwandte der verstorbenen Freifrau von Gessen auf deren prachtvollen Landsitz eingeladen. Dort erklärt ihnen der Notar, dass das Testament bestimmt, dass diejenige unter ihnen das Erbe erhalten soll, deren Lebenswandel der Freifrau am besten gefallen hätte. Doch keine von ihnen kannte die Verstorbene. Mit vielen Tricks versuchen sie an das Erbe zu kommen.

Die köstliche Komödie sorgte mit ihrer witzigen Handlung und vielen überraschenden Pointen für ein begeistertes Publikum bei der Premiere.

Gespielt wird noch am 22., 23., 24., 25., 29. und 30. Juni sowie am 1. Juli. Karten sind erhältlich über Ö-Ticket (Banken, Libro, Mediamärkte, etc.) sowie an der Abendkassa. Weitere Infos auf der Homepage des Willkommen-Vereins für Kultur und Tourismus (www.willkommeningerungs.at).