Elternidee: Für die Kids eine Bushütte

Da haben die Eltern dafür gesorgt! Die Familien Hackl, Schübl und Wenigwieser haben für ihre Schüler eine Bushütte in Dreihöf (Gemeinde Langschlag) errichtet. So finden diese in der kommenden kalten Jahreszeit Schutz, wenn sie auf den Schulbus warten. Die Hütte wurde von Walter Hackl zur Verfügung gestellt. Darüber freuen sich Walter, Magdalena, Katharina, Oliver und Barbara Hackl, Christoph und Marco Schübl und Stefan Wenigwieser.

