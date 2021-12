Pölla: Gasthaus wird neu

Der Gemeinderat Pölla traf sich am 16. Dezember zur letzten Sitzung vor Weihnachten.

Beschlossen wurde dabei unter anderem die Gründung eines Betriebes gewerblicher Art, denn: „Wir wollen das Gasthaus in Franzen wieder auf Vordermann bringen“, sagt Bürgermeister Günther Kröpfl. Nun wird eruiert, was dafür am Gasthaus zu tun ist. Womöglich könnte dieses bereits im Frühjahr von der Gemeinde betrieben wieder öffnen.

Ein wichtiger Punkt der Sitzung war zudem der Voranschlag 2022. Da in diesem Jahr einiges investiert wurde, sind für das kommende Jahr keine großen Projekte geplant. Für Wegebaumaßnahmen sind 150.000 Euro veranschlagt. Im Gespräch ist außerdem die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die FF Wegscheid. 2022 will die Gemeinde zudem dazu nutzen, um eine Trinkwasserversorgungsanlage in Franzen zu planen. Die Umsetzung soll 2023 folgen.

Bürgermeister Kröpfl freut sich: „Wir konnten wieder zwei Baugründe an Familien verkaufen.“ Zu den weiteren Beschlüssen der Sitzung zählten die Bestellung der neuen Amtsleiterin Elisabeth Hollerer, die Ausrichtung eines Gemeindeempfanges im kommenden Jahr – in vergangenen Jahren als Neujahrsempfang durchgeführt, gibt es aufgrund der Pandemie noch keinen konkreten Termin – und der Beschluss, beim Projekt „Community Nursing“ dabei zu sein.