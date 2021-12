Neuer Generationenspielplatz in Echsenbach

Man habe es „vorsichtig angesetzt“, sagt Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder im Hinblick auf das Gemeindebudget 2022.

Die größten Ausgaben dürften auch im nächsten Jahr wieder auf den Straßenbau entfallen, veranschlagt sind 200.000 Euro. Weitere 70.000 Euro sind für eine Photovoltaik-Anlage bei Kindergarten und Bauhof vorgesehen und 40.000 Euro für einen Generationenspielplatz im neuen Siedlungsgebiet. Die Schaffung der dortigen Infrastruktur habe sich – wie Baireder erklärt – finanziell nun doch stärker ausgewirkt als im Voranschlag 2021 angenommen: Der Betrag musste auf 650.000 Euro angepasst werden. Der Schuldenstand habe sich zwar leicht erhöht, halte sich aber dennoch in Grenzen.

Auch weniger langfristige Projekte wurden im Gemeinderat besprochen: Vereine aus der Gemeinde erhalten wieder jeweils 1.500 Euro an Subventionen. Baireder spricht von 13 Vereinen, die das betrifft. Daneben war die Wasserversorgung in der Gemeinde ein Thema im Gemeinderat und beschäftige auch die Bevölkerung, sagt er. Ein neu geschaffener Brunnen soll deshalb „so bald wie möglich“ an die Wasserversorgung angeschlossen werden. An anderer Stelle muss unterdessen saniert werden.

Die Wasserbauabteilung des Landes war heuer mit der Schilfräumung im Aubach beauftragt worden. Beim Löschteich habe sich der desolate Zustand der Ufermauer gezeigt, sie werde im Frühling saniert und teilweise neu errichtet werden müssen, erklärt Josef Baireder: „Die Arbeiten werden ebenfalls von der Wasserbauabteilung vorgenommen. Ich hoffe, dass es keine allzu große Baustelle wird.“