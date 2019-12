Mit vier Gegenstimmen der FPÖ wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Voranschlag für 2020 mehrheitlich beschlossen.

Neben der Stadtseesanierung, für die 108.000 Euro vorgesehen sind, und der Instandhaltung von diversen Gebäuden ist der FPÖ für die Instandhaltung der Löschteiche zu wenig Geld vorgesehen: „Die Einzäunung des Löschteichs in Bernschlag ist morsch und in Zwinzen müssen wir einiges investieren, um den Richtlinien zu entsprechen. Derzeit könnte hier die Ortswasserleitung mit den Hydranten im Brandfall keinesfalls die nötige Löschwasserversorgung sicherstellen“, sagt FPÖ-Stadtrat Alois Kainz. Auch im Gemeindewohnhaus in der Spitalstraße 7 sei eine Ölbefeuerungsanlage aus 1970 in Betrieb, die es zu adaptieren gelte. Außerdem fordere die FPÖ, das Budget für den Ankauf von Grundstücken zu erhöhen. „Wir brauchen unbedingt eine Sicherstellung für Grundstücksreserven beim Neuro Rehab“, sagt Kainz.

Archiv Jürgen Koppensteiner (ÖVP) kontert: „Hätte früher diskutieren können.“

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner kontert: „Wir hatten im Vorfeld eine Ausschusssitzung und eine Stadtratssitzung. Bei beiden Sitzungen war von der FPÖ niemand dabei. Wenn man das dort diskutiert, muss man nicht erst bei der Gemeinderatssitzung mit solchen Forderungen kommen.“ Im beschlossenen Budget sind außerdem 150.000 Euro für die Errichtung eines Campingplatzes vorgesehen, wovon 60 Prozent Eigenmittel der Gemeinde sind. Der Rest soll von der EU-kofinanzierte Fördermaßnahme „LEADER“ zugeschossen werden.

Im Zuge der Herstellung der Glasfaserinfrastruktur wurde die Aufnahme eines Darlehens über 1,155.000 Euro als Zwischenfinanzierung vorgesehen. Weitere Darlehen wurden für die Abwasserbeseitigung sowie der Wasserversorgung aufgrund der Erschließung des neuen Siedlungsgebietes am Schlossblick in der Höhe von 801.600 Euro vorgesehen. „Mit April 2020 fangen wir dort an, Infrastruktur herzustellen“, erklärt Koppensteiner. Fünf Interessenten für das Siedlungsgebiet mit über 30 Parzellen gebe es bereits.

150.000 Euro für Bau in Thaua

150.000 Euro wurden für das Bauprojekt der Freiwilligen Feuerwehr Thaua freigegeben, die NÖN berichtete. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 geplant.

Die Wohnhausanlage Viktor Fertgasse mit zwölf Wohnungen gingen per Beschluss in das Eigentum der Stadtgemeinde über. Eine Wohnung dürfte per Februar vergeben werden, eine weitere soll in Kürze frei werden.