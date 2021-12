Altmelon: Bushaltestellen werden saniert

Der Gemeinderat traf sich am 17. Dezember zur letzten Sitzung des Jahres.

Abgestimmt wurde insbesondere über anstehende Projekte für das kommende Jahr im Rahmen des Voranschlages 2022. Dazu erwähnt Bürgermeister Manfred Stauderer: „Wir sind zum Glück wieder ausgeglichen.“ 1,4 Millionen Euro Budget habe man für das kommende Jahr.

Stauderer freut sich im kommenden Jahr insbesondere darauf, das sanierte Amtshaus eröffnen zu können. Dies soll im Mai passieren, einziehen wird man Anfang des Jahres. An Projekten geplant ist etwa die Anschaffung eines Notstromaggregates um 20.000 Euro, damit man die Gemeinde im Ernstfall versorgen kann. Außerdem wird in einem Ortsteil die Stromversorgung auf den heutigen Stand gebracht. Saniert wird auch ein Teil der Ortsstraßen. „Dabei werden wir die Leerverrohrung für einen Breitbandausbau mitverlegen“, fügt der Bürgermeister an. Gemeinsam mit fünf Hochlandgemeinden sei man hier dabei, den Förderzugriff sicherzustellen. Im Rahmen der Güterwegerhaltung werden kommendes Jahr auch einige Bushaltestellen der VOR-Strecken saniert.