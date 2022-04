Erste Sitzung unter neuer Führung in Groß Gerungs

Werbung

Mehr Bauland oder doch lieber Grün- und Erholungsflächen? Das war eine der großen Fragen, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Groß Gerungs diskutiert wurden. Ausgangspunkt war eine Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes. Neben Umwidmungen in Groß Meinharts, Heinreichs und Harruck sieht diese eine größere Umwidmung in der Groß Gerungser Pletzensiedlung vor.

Bürgerliste GERMS-Stadtrat Markus Kienast sprach sich dabei vor allem gegen den Verkauf von Naturraum-Flächen aus und nannte den Mangel an Grünflächen in der Gemeinde als Grund. „Wir brauchen auch in Zentrumsnähe öffentlich zugängliche Erholungsflächen“, meinte er. Auch sollte der südliche Bereich der Siedlung erst gar nicht als Bauland gewidmet werden.

Altbürgermeister sorgt weiterhin für Diskussion

ÖVP-Gemeinderat Roland Rogner brachte sich daraufhin ein und sah nicht wirklich Bedarf: „Wir sind kein Ballungsraum. Jeder weiß, dass er mit wenigen Schritten viel Freiraum hat.“ Eine normale Verbauung der Pletzensiedlung sei angemessen. Zwei Änderungsanträge Kienasts wurden nicht angenommen. Bei der anschließenden Abstimmung zur Änderung des Raumordnungsprogrammes stimmten die beiden Bürgerlisten-Mandatare gegen den Antrag.

Für Diskussionsstoff sorgte auch die geplante Ernennung des Altbürgermeisters Maximilian Igelsböck zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde. Die SPÖ-Fraktion stimmte dem Vorhaben zu, „wenn auch nicht mit voller Überzeugung“, wie es SPÖ-Stadtrat Kolja Deibler-Kub formulierte. Mehr Gegenwehr kam von Markus Kienast. „Jeder kann sich denken, wie meine Meinung lautet. Es geht aber nicht um meine Meinung, sondern um die der Bürger“, sagte er und stellte den Gegenantrag, die Angelegenheit mit einer Volksabstimmung zu klären.

Auch ÖVP-Gemeinderat und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner schaltete sich daraufhin ein: „Es ist ganz normal in der Politik, nicht immer einer Meinung zu sein. Doch es ist wichtig, auf Augenhöhe den Kontakt zu suchen, und das hat Maximilian Igelsböck immer getan. Er hat sich die Auszeichnung verdient.“ Dem Antrag Kienasts wurde nicht zugestimmt. Wiederum stimmte der GERMS-Stadtrat gegen die Ehrenbürger-Auszeichnung für Igelsböck.

Einigkeit herrschte dagegen beim Rechnungsabschluss 2021. Dieser brachte bei den Erträgen ein Netto-Plus von 248.771 Euro ein. Der Schuldenstand der Gemeinde konnte zudem von 8,2 Millionen auf 7,5 Millionen Euro verringert werden.

Bürgerliste gegen Gebührenerhöhung

Ein weiterer Punkt widmete sich einer Erhöhung der Wassergebühren in Groß Gerungs, Dietmanns und Etzen. Unter anderem ist eine Erhöhung der Wasserbezugsgebühr von 1,50 auf 1,60 Euro und gesondert in Etzles von 1,50 auf 1,90 vorgesehen. „Mit dieser Anpassung können wir die Wasserversorgungsanlagen wieder sicher und langfristig betreiben“, betonte ÖVP-Bürgermeister Christian Laister. Probleme hatte damit die Bürgerliste. „In diesen Zeiten, in denen die Energiepreise stetig steigen, würde ich von Gebührenerhöhungen abraten, wenn sie nicht dringend notwendig sind“, meinte Kienast. Laister hob daraufhin die Wichtigkeit hervor, finanziell abgesichert zu sein: „Wir hatten seit sechs Jahren überhaupt keine Änderung. In den nächsten Jahren werden noch Investitionen bei der Wasserversorgung auf uns zukommen.“ Die Abstimmung ging zugunsten er Gebührenerhöhung aus. Kienast stimmte dagegen.

Zum Schluss gab es aber auch noch eine versöhnliche Note. Der Gemeinderat stimmte einem von Kienast eingereichten Dringlichkeitsantrag zu. Dieser schlägt vor, dass die Gemeinde alle anfallenden Kopierkosten für die geplanten Deutschkurse für Ukraine-Flüchtlinge übernimmt.

