Gutenbrunn: Fokus auf Erhaltung

Der Straßenbau, die Sanierung der Güterwege und die Fertigstellung des Gebäudes des Eisstockvereines sind die größten Vorhaben der Gemeinde Gutenbrunn, die im Voranschlag 2022 berücksichtigt wurden.

„Da wir eine sehr gut ausgestattete Gemeinde sind und in den vergangenen Jahren sehr viele Projekte umgesetzt haben, brauchen wir unseren Schwerpunkt in der derzeitig angespannten finanziellen Situation eigentlich nur mehr auf die Erhaltung legen“, sagt Bürgermeisterin Adelheid Ebner, die dazu einige Beispiele der bereits abgeschlossenen Projekte anführt: Saniert seien der Bauhof, der Kindergarten und die Volksschule sowie die Vereinshäuser, die Kapellen und die Gemeindegebäude, das Glasfasernetz ist verlegt, der Nahversorger wurde erhalten sowie die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Auch im Friedhof wurden eine Urnensäule und ein Waldfriedhof geschaffen. „Natürlich haben wir Ideen und Visionen, aber diese müssen wir nicht sofort angehen“, meint Ebner, die dabei auf die gute Zusammenarbeit in der Gemeinde und mit den Bürgern verweist.

Der Voranschlag 2022 weist im operativen Haushalt eine Summe von 950.700 Euro auf. Im kommenden Jahr werden die Schulden, die laut der Bürgermeisterin für die Gemeinde schon relativ niedrig liegen, wiederum reduziert. „Wir versuchen, keine neuen Schulden zu machen, und das gelingt uns sehr gut.“

Unterstützung für Museum und Feuerwehr

Weiters wurde bei dieser letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, die Feuerwehr Gutenbrunn beim Ankauf einer neuen Feuerwehrfahne mit 5.000 Euro zu unterstützen. Die Vereine erhalten ebenfalls Förderungen zum Ausgleich für die coronabedingt nicht abgehaltenen Veranstaltungen. „Wir unterstützen natürlich auch den Betrieb im Museum“, sagt Ebner.