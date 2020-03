Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 28. Februar in Echsenbach war man sich sehr einig.

Altersvorsitzender Kurt Schilcher eröffnete die Sitzung. Einstimmig wurde Bürgermeister Josef Baireder in seinem Amt bestätigt. Er meinte dazu: „Ich werde mich bemühen, wie in den letzten Jahren mein Amt so auszuführen, dass möglichst alle zufrieden sind. Ganz geht das natürlich nie.“

Auch dem Vorschlag der ÖVP Christian Kletzl, Wolfgang Sinhuber, Bettina Hoffmann, Johann Höchtl und Andreas Strasser als Geschäftsführende Gemeinderäte einzusetzen wurde von allen Gemeinderatsmitgliedern zugestimmt. Einzig bei der folgenden Wahl des Vizebürgermeisters gab es eine geringe Uneinstimmigkeit. Christian Kletzl erhielt 17 von 19 Stimmen. Ein Stimmzettel war ungültig und eine Stimme lautete auf Wolfgang Sinhuber.

Anschließend wurde der Prüfungsausschuss bestellt. Der Bürgermeister merkte dazu an, dass wenn nötig unter dem Jahr noch weitere Ausschüsse bestellt werden können. Nach dem Wahlergebnis würde es dabei, wie bereits bei den Geschäftsführenden Gemeinderäten, der ÖVP zustehen, alle fünf Mitglieder zu stellen. Die Volkspartei brachte jedoch den Vorschlag neben Kerstin Scharf, Erwin Stauber, Bernhard Unterweger und Kurt Schilcher auch Christine Döller von der SPÖ in den Prüfungsausschuss aufzunehmen, was wiederum einstimmig angenommen wurde.

Nach der Ernennung der Ortsvorsteher und der Vergabe von spezifischen Gemeinderatsfunktionen schloss Baireder schließlich die Sitzung und betonte dabei nochmals, dass seine einstimmige Wiederwahl keine Selbstverständlichkeit sei.