Kottes: Bau für Wehr geht weiter

Vor allem das Budget für geplante Projekte stand im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Kottes am 2. Dezember. Zu geplanten Ausgaben, wie dem Neubau des Feuerwehrhauses, kam aber auch eine Überraschung dazu: Probleme am Fußballplatz.

Beim Voranschlag für 2022 liegt laut Bürgermeister Josef Zottl der Fokus – auch für die nächsten Jahre – klar auf dem Neubau des Feuerwehrhauses in Purk. Weitere Projekte sind die Ortsdurchfahrt und der Wegebau – mit Fördermitteln vom Land NÖ. Der Haushalt ist jährlich – ohne Bau des FF-Hauses – mit 136.000 Euro belastet, und der Schuldenstand am 1. 1. 2022 beträgt 799.600 Euro. Der Voranschlag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

Zur Erörterung des Neubaus des Feuerwehrhauses in Purk war eine sechsköpfige Abordnung der Feuerwehr Purk gekommen. Kommandant Norbert Klaffel erläuterte den Finanzierungsplan der Feuerwehr: Die Baukostenschätzung belaufe sich auf 1,3 Millionen Euro. Nach Abzug der Leaderförderung, der Landesförderung und eines Einsparungspotentials würden Kosten von 884.000 Euro übrig bleiben.

Die Kameraden der Feuerwehr Purk hätten sich zu einer Eigenleistung von mindestens 6.000 Stunden sowie für die Bereitstellung von Bauholz und den Transport von Baustoffen bereit erklärt.

Darauf folgten Einwände von SPÖ-Gemeinderat Herbert Nastl: Es seien zu viele Unbekannte im Finanzierungsplan, er glaube an Baukosten von 1,5 Millionen Euro, und er forderte eine Eigenleistung von 300.000 Euro. Kommandant Klaffel erläuterte den Zeitplan, nämlich 2022 die Errichtung der Fahrzeughalle und der Nebengebäude im Rohbau inklusive Fenster und Türen sowie die endgültige Fertigstellung nach drei Jahren. Herbert Nastl gab zu bedenken: „Es soll für andere auch was übrigbleiben – Kottes besteht nicht nur aus der Feuerwehr!“ Doch er stimmte schließlich dem Projekt zu und freute sich, dass die FF-Kameraden da waren und alles besprochen wurde. Bürgermeister Josef Zottl bekundete: „Der Neubau ist dringend nötig.“

Fußballplatz soll trockengelegt werden

Interessant wurde es auch beim Tagesordnungspunkt zur Fußballplatzsanierung, denn „es trat ein massives nasses Problem auf“. Es hatte sich herausgestellt, dass auf einer Seite das Oberflächenwasser nicht einsickern konnte, da der Untergrund sehr hart ist. Es wäre nun möglich, entweder den ganzen Platz zu sanieren oder nur ein Drittel des Platzes zu erneuern, was natürlich wesentlich kostengünstiger wäre.

Etwa ein Drittel der Kosten wäre als Förderung zu erwarten. Erschwert würde das finanzielle Problem durch den Wunsch des SCU Kottes, einen Mähroboter anzukaufen. Bürgermeister Josef Zottl schlug eine Drittel-Teilung vor: Förderung, Gemeinde, Eigenleistung.

Kottes soll attraktiver für Jugend werden

Im Zuge der Sitzung schlug Jugendgemeinderätin Erna Lisa Rupf vor, Kottes-Purk solle Jugendpartnergemeinde werden, und nannte einige Angebote, um als Gemeinde attraktiver für die Jugend zu werden. Weiters wurde eine Anfrage der Gemeinde Göpfritz an der Wild erörtert, ob sich die Marktgemeinde an den dortigen Dorfspielen am 20. und 21. August beteiligen würde. Da die Organisation der Teilnahme mit viel Arbeit verbunden sei und sich keine Freiwilligen fanden, wurde das eher abgelehnt.

Außerdem wurde das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung mit einigen Abänderungen einstimmig beschlossen. Eine Umwidmung eines Grundstückes in das öffentliche Gut der Marktgemeinde war nur Formsache.

Zum Tagesordnungspunkt „Kernland – Community Nurses“ erklärte Bürgermeister Zottl, dass das Waldviertler Kernland ein dreijähriges Projekt mit Fördermitteln vom Bund anbiete zur Verbindung zwischen hilfsbedürftigen älteren Menschen und zwei diplomierten Krankenschwestern, die vom Kernland dafür abgestellt würden. Dieser Interessensbekundung seitens des Gemeinderates zur Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheitsversorgung von älteren Personen werden vermutlich noch weitere in anderen Kernland-Gemeinden folgen.