Keine Volksbefragung zur Windkraft in Göpfritz

Im März kam das grüne Licht für den „Windpark Wild“ mit zehn neuen Windrädern. Eines davon soll im Gemeindegebiet von Göpfritz errichtet werden (die NÖN berichtete). Für Wirbel in den Kreisen der Windkraftgegner sorgt nun ein vermeintlicher Gemeinderatsbeschluss, der im Mai einstimmig verabschiedet wurde. Darin wurde ein anderer Beschluss aus dem Jahr 2014 aufgehoben. Dieser sah nämlich eine Volksbefragung vor, sollte eine Windkraftanlage im Gemeindegebiet errichtet werden.

„Man darf gespannt sein, ob dieses Skandal-Projekt den Weg nun ohne Befragung der Bevölkerung zur Genehmigung findet", betont Michael Moser von der IG Waldviertel.

Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun weist die Kritik an der Entscheidung ab. „Neun Jahre sind vergangen, seit der Beschluss zur Volksbefragung gefasst wurde. Die politische Meinung als auch die Meinung in der Bevölkerung zur Windkraft haben sich komplett geändert“, erklärt sie die Entscheidung, auf eine Volksbefragung zu verzichten. Es hätte bei der Sitzung vom 8. Mai weder Diskussionen im Gemeinderat, noch Rückmeldungen von Bürgern gegeben. „Wir wollen einen wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und in der Gemeinde sind sich alle einig, dass das geplante Windrad eine gute Sache ist“, schildert die Bürgermeisterin.

Zur Thematik schaltete sich vor kurzem auch der Nationalratsabgeordnete Alois Kainz (FPÖ) ein. Ohne konkret auf Göpfritz einzugehen fordert er, die Bevölkerung bei Windkraftentscheidungen stärker einzubinden. „Doch die Regierung, oftmals sekundiert durch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, will die Forderung dieser Bürgerbewegungen nicht ernst nehmen. Dabei wäre es doch ein leichtes die Bevölkerung, in Form von Volksbefragungen, in die Entscheidungsfindung einzubinden“, meint Kainz.

Für die Göpfritzer Bürgermeisterin sind die Forderungen des Nationalratsabgeordneten in ihrer Gemeinde jedoch fehl am Platz. „Ich habe viel Kontakt zu den Bürgern und mir wäre bisher nicht untergekommen, dass sich jemand gegen das Windrad ausgesprochen hätte. Wir schließen die Bevölkerung garantiert nicht aus, nur weil wir keine Volksbefragung machen“, betont Riedl-Weixlbraun.