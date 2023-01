Bärnkopf: Breitband im Fokus

Werbung

Der Breitbandausbau, der in zehn Gemeinden der Region durchgeführt werden soll, ist das bestimmende Thema in der Gemeinde Bärnkopf. Außerdem musste der Elternbeitrag für den Kindergartentransport um mehr als das Doppelte erhöht werden.

Im Voranschlag 2023, der bei der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember von den Mandataren abgesegnet wurde, sind für diesen Breitband-Ausbau 2,1 Mio. Euro eingeplant. „Dabei handelt es sich jedoch um eine Zwischenfinanzierung, die wir seitens des Landes so schnell wie möglich zu beschließen hatten“, erklärt Bürgermeister Arnold Bauernfried (SPÖ). Die Höhe des Darlehens für diese Zwischenfinanzierung, wann und bei welcher Bank es aufgenommen werden wird, sei aber noch unklar. „Alle zehn Gemeinden werden gemeinsam die dafür erforderlichen Schritte setzen“, sagt Bauernfried. Das Interesse in der Bevölkerung an einem Breitbandanschluss sei vorhanden.

„Noch wissen wir nicht die Höhe der Anschlussgebühren, deshalb können wir noch nicht die Bürger befragen.“ Auch die Förderzusagen lassen noch auf sich warten. „Erst wenn diese eingetroffen sind, kann mit der Planung, der Ausschreibung und der Festlegung der Anschlussgebühren, die in allen zehn Gemeinden gleich hoch sein werden, begonnen werden.“ Laut Bauernfried rechnet die Gemeinde Bärnkopf letztendlich mit Kosten von rund 450.000 Euro für den Breitbandausbau. „Da braucht es natürlich Sparmaßnahmen, auch wenn wir über ein positives Haushaltspotential verfügen“, erklärt der Bürgermeister.

Gemeinde zahlt bei Feuerwehrfahrzeug mit

Im Voranschlag ist auch die Fertigstellung des Streusplittlagerraumes berücksichtigt. Die Baumeisterarbeiten seien fertig, die Zimmerer werden vermutlich erst 2023 ihre Arbeit abschließen können. Am Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Feuerwehr Gutenbrunn beteiligt sich die Gemeinde Bärnkopf mit 16.000 Euro.

Beschlossen wurde außerdem die Anhebung der Gebühren für die Fischerkarten beim Schlesinger-Teich. Seit 1997 wurde der Preis nicht verändert. Ab Jahreswechsel kostet die Tageskarte nicht mehr 28 Euro, sondern 30 Euro.

Den Elternbeitrag für den Kindertransport musste die Gemeinde von acht auf 20 Euro pro Kind und Monat anheben. „Durch die stark gestiegenen Kosten, die jetzt beim Kindergartentransport anfallen, war diese Erhöhung erforderlich. Mit den 20 Euro sind wir aber noch bei den günstigsten Gemeinden“, erklärt Bauernfried.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

