Bewirtung im Zwettler Stadtsaal ist gesichert

Der ehemalige Pächter des Buffets im Stadtsaal Zwettl, das Gasthaus Widhalm aus Großglobnitz, hatte den Pachtvertrag zur Jahresmitte gekündigt. Die Neuverpachtung wurde von der Stadtgemeinde Zwettl nicht nur regional, sondern auch überregional ausgeschrieben. Nach einer intensiven Suche konnte Petra Weber aus Hörweix bei Rappottenstein als Betreiberin der Stadtsaal-Gastronomie gewonnen werden.

Bei der Sitzung des Zwettler Gemeinderates waren 37 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Foto: Franz Fichtinger, Franz Fichtinger

Das und vieles mehr waren Themen bei der Gemeinderatssitzung. Ein Großteil beschäftigte sich mit der Erweiterung bzw. Sanierung von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen. Aber auch die Ehrenzeichenverleihungen, Sanierung der evangelischen Kirche, Neubau der Kampbrücke in Stift Zwettl, öffentliche Beleuchtung, Rechnungsabschluss der Zwettler Bürgerstiftung und Darlehensaufnahmen wurden behandelt. Weiters wurden die Entgelte für die Übernahme von Altreifen sowie für den Häckseldienst angepasst.

Die Parkgarage in der Gartenstraße bietet rund 300 Stellplätze in Zentrumsnähe. Die Gebühr dafür ist mit 50 Cent pro Einfahrt sehr gering. Um Besucher vermehrt auf die Garage aufmerksam zu machen, soll ein Leitsystem installiert sowie eine Umbenennung in „Parkgarage Zentrum“ durchgeführt werden, um schon aus dem Namen die perfekte Lage für einen Innenstadtgbesuch ableiten zu können . Auch dieser Punkt wurde beschlossen.