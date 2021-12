Göpfritz: Kulturstadl wird saniert

Vorsichtig geht‘s in Richtung 2022. Laut Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixl braun will die Marktgemeinde nicht allzu viele Projekte für das kommende Jahr ansetzen. Die Unberechenbarkeit der Pandemie macht zögerlich. „Wir müssen zuerst abwarten, was der Rechnungsabschluss mit sich bringt“, meint die Bürgermeisterin.

Ein paar größere Projekte kamen im Zuge des Voranschlages 2022 letzten Endes doch zum Vorschein. So soll sich der Kulturstadl der Marktgemeinde im kommenden Jahr einer Sanierung unterziehen. 120.000 Euro sind dafür eingeräumt. „Wir wollten den Kulturstadl eigentlich schon längst erneuern. Die Hagelschäden im Vorjahr haben schließlich noch einen Anstoß gegeben“, erklärt Riedl-Weixlbraun. Das Dach soll also saniert werden. Auf diesem will die Gemeinde eine Photovoltaik-Anlage installieren. Aber auch der Innenbereich soll überholt werden. „Der Saal wurde in den 1980er-Jahren gebaut und seitdem nicht mehr saniert“, meint die Bürgermeisterin. Unter anderem ist eine neue Bar geplant.

Eine größere Summe von 500.000 Euro wird auch in die Fertigstellung der Kläranlage fließen. Der Umbau startete bereits im Frühjahr 2021 und soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Weitere 500.000 Euro investiert die Gemeinde in eine Siedlungserweiterung in Scheideldorf. Insgesamt 13 neue Bauplätze wurden dafür angekauft und sind bereits umgewidmet. Acht der Grundstücke sind laut Bürgermeisterin bereits reserviert. Die Aufschließung soll 2022 erfolgen.

Das Thema Bauland bleibt ein viel diskutiertes in Göpfritz. Silvia Riedl-Weixlbraun verkündete weitere Schritte zur Bauplatzgewinnung in der Gemeinde. „Das Interesse ist groß, doch leider stehen nur wenige Bauplätze zur Verfügung. Wir werden uns deshalb verstärkt umschauen, wo noch etwas möglich wäre“, erzählt sie. Generell sei wie vielerorts erkennbar, dass immer mehr Besitzer ihr Land zurückhalten.