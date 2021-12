Sallingberg will neue Wohnhausanlage bauen

Die Gemeinde möchte den Zuzug fördern und plant die Errichtung einer Wohnhausanlage.

Der angedachte Standort ist ein Grundstück im Bereich einer Siedlung. Eigentümer dieses Grundstücks ist die Gemeinde. Bürgermeister Leopold Bock sagte in der Gemeinderatssitzung am 7. Dezember:

„Es gibt in Sallingberg einige Grundstücke, die den Anforderungen der Wohnbaugenossenschaft zur Errichtung dieser Anlage entsprechen“. In den nächsten Wochen soll gemeinsam untersucht werden, welche Liegenschaft am besten geeignet und auch verfügbar ist. Keinen Zweifel ließ der Bürgermeister an der Notwendigkeit und Dringlichkeit dieses Projekts. „Nur wenn wir Wohnraum anbieten, können wir unsere Bevölkerungszahl erhalten, beziehungsweise steigern, denn damit sichern wir unsere Infrastruktur, wie Schule, Kindergarten, Arzt, usw. ab“, meinte Bock. Die Wohnbaugenossenschaft WET möchte die Anlage errichten, soll dabei von der Gemeinde bestmöglich unterstützt werden, jedoch ohne eine Mietgarantie abzugeben.

Zentraler Tagesordnungspunkt in der Sitzung war weiters der Voranschlag für 2022 sowie der mittelfristige Finanzplan. Wie Amtsleiter Erwin Schnait berichtete, ist eine Mittelaufbringung von rund vier Millionen Euro vorgesehen. Das größte Projekt ist der Umbau, Zubau und die Sanierung des Volksschulgebäudes. In diesem Jahr begonnen, sollen die Arbeiten 2022 abgeschlossen werden. Die Schüler können dann von den modernen Räumlichkeiten profitieren und sich darin wohlfühlen.

Grundsatzbeschluss zum Glasfaserausbau

Vorgesehen ist ferner der Anschluss von Lugendorf an die Wasserversorgungsanlage und die Errichtung eines Hochbehälters. Wie in jedem Jahr sind Mittel für den Straßen- und Wegebau eingeplant. Weitere erwünschte Vorhaben sollen, angepasst an das zur Verfügung stehende Geld, in einem Nachtragsvoranschlag beschlossen werden. Bürgermeister Bock möchte sich dafür einsetzen, dass von Bund und Land auch für die Zweitwohnsitzer gewisse Ertragsanteile den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Vizebürgermeisterin Cornelia Juster stellte das Projekt Community Nursing im Waldviertler Kernland vor. Zwei weitere Grundsatzbeschlüsse beschäftigten sich mit Themen zur Zukunft. Die Versorgung der Bevölkerung mit Glasfaseranschlüssen ist von großer Bedeutung. Es wird einiger Anstrengungen bedürfen, um die benötigte Anzahl an Verträgen zustande zu bringen, damit die NÖGIG mit der Umsetzung dieses Vorhabens beginnen kann. Im zweiten Grundsatzbeschluss wurde festgelegt, dass die Aufschließungszone rund um das Umspannwerk als Freifläche für Photovoltaikanlagen verpachtet werden kann. Gespräche mit verschiedenen Interessenten werden in der nächsten Zeit geführt.

Festlegung von Gebühren, Förderungen und Co.

Weitere Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung waren die Festlegung verschiedener Gebühren und Abgaben sowie die Vergabe von Förderungen für die Feuerwehren und Vereine der Gemeinde. Die Änderung der Raumordnung befasste sich mit der Widmung einer Kernzone in Grainbrunn sowie einigen Flächenanpassungen in Armschlag und Voitschlag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Sallingberg hat sich in der letzten Sitzung des Jahres einige anspruchsvolle Ziele für das neue Jahr gesetzt.