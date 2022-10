Suche nach Baugründen in Kirchschlag

Auch in Kirchschlag tagte der Gemeinderat. Dabei standen so einige spannende Punkte auf der Tagesordnung.

Wegeauflassung im Zuge von Flurbereinigung

Seit einigen Jahren läuft ein Flurbereinigungs-Verfahren in Bernhardshof, welches nun abgeschlossen wird. Im Zuge dessen soll ein früherer Milchweg aufgelassen werden, da er laut Bürgermeisterin Christina Martin (ÖVP) nicht mehr benötigt wird. Dafür wird der Weg, der zur Wassergenossenschaft Bernhardshof führt, ins öffentliche Gut übernommen.

Kirchschlag wird „Natur im Garten“-Gemeinde

Zahlreiche Gemeinden sind in den vergangenen Jahren bereits auf den Zug der natürlichen Grünflächen-Gestaltung aufgesprungen und verzichten komplett auf Pestizide. Auch Kirchschlag beschoss in der Sitzung einstimmig die Teilnahme an der Bewegung.

Letzter Gemeindebauplatz vergeben

Alle Reserven sind aufgebraucht. Die Gemeinde vergab im Zuge der Sitzung ihren letzen verfügbaren Bauplatz. Der Fokus soll nun auf der Mobilmachung von privaten Grundstücken liegen. „Wenn dann noch Bedarf besteht, können wir versuchen, wieder ein Siedlungsgebiet aufzuschließen. Das wird aber noch länger dauern“, meint die Bürgermeisterin.

Fokus liegt auf Feuerwehrhaus und Schule

Die beiden Großprojekte in der Gemeinde sind, beziehungsweise werden in nächster Zeit das neue Feuerwehrhaus und die Volksschule sein. Ersteres bewegt sich mit großen Schritten auf die Fertigstellung im Herbst 2023 zu. Zusätzlich verkündet Martin größere Umbauarbeiten an der Volksschule im Sommer 2024. Diese würden nötig werden, da die Schule ab dem Schuljahr 2025/26 wieder vierklassig geführt werden wird. „Dafür sind Adaptierungen notwendig. Der ehemalige Kindergarten wird mittels Durchbruch mit der Schule verbunden, um Platz für eine weitere Klasse zu schaffen“, erklärt die Bürgermeisterin.

