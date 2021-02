Gemeinsamer Sport, auch aus der Ferne. Das neue Pilates-Programm der VHS Zwettl startet am 18. März. Dabei geht es auch über das Netz live in das Homestudio der in London lebenden Waldviertlerin Renate Schnutt. Die hauptberufliche Startup-Beraterin führte der Weg vor einigen Jahren nach England, um dort ihre Ausbildung am „Body Control Pilates Studio“ zu machen.

Was ist das Besondere an dieser Form des Trainings? „Pilates ist ein sanfter und gleichzeitig effektiver Weg, den Körper formgebend zu trainieren, ausgehend von den tiefsten und wichtigsten Muskelschichten wie in einem Tanz zwischen Anspannung und Entspannung“, erklärt Schnutt. Das Konzept sei ideal zur Kräftigung und Mobilisierung der Wirbelsäule sowie des Beckenbodens, der Bauchmuskulatur und des Zwerchfells.

„In meinen Einheiten kombiniere ich bekannte Yogaelemente mit Pilatesübungen und dynamischen Barre-Moves. Für Fortgeschrittene geht es auch gern mal noch weiter ans Eingemachte mit fordernden MIIT oder HIIT Serien“, so Schnutt.

Der Online-Kurs der VHS Zwettl findet ab dem 18. März jeweils donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Der Ort: das eigenen Wohnzimmer.