Echsenbach informiert über den Weg in die Energieunabhängigkeit

Die „Energie Zukunft Niederösterreich“ (EZN) und die „Energie- und Umweltagentur NÖ„ (eNu) luden gemeinsam mit der Gemeinde Echsenbach zur Infoveranstaltung.

18 Gemeinden mit über 30 Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bezirk Zwettl informierten sich in Echsenbach über die Vorteile von Energiegemeinschaften und PV-Bürgerbeteiligungen. Als Vorzeigeprojekt in der Region gilt die „EEG ASTEG“. Sie umfasst die vier Gemeinden Schwarzenau, Allentsteig, Göpfritz an der Wild und Echsenbach und zählt mittlerweile über 100 Mitglieder.

Konkret speisen hier kommunale und private Photovoltaik-Anlagen den Überschussstrom in die Energiegemeinschaft ein. Das Interesse an möglichen Projekten war groß bei der Veranstaltung. Die „Energie- und Umweltagentur NÖ„ (eNu) bietet unabhängige Information zu Energiegemeinschaften in Niederösterreich. „Wir bieten Beratung und Erstinformationen beim Aufbau und dem Betrieb von Energiegemeinschaften und stellt auch Musterverträge für die Gründung zur Verfügung“, so Herbert Greisberger, Geschäftsführer der „eNu“.

Erneuerbare Energiegemeinschaften sind Treiber für die Energiewende

Ein Haushalt, ein Betrieb oder eine Gemeinde errichtet eine Photovoltaik-Anlage und nutzt einen Teil des Stroms selbst. Der Strom, der vor Ort nicht verbraucht wird, wird nicht als „Überschuss-Strom“ ins überregionale Netz eingespeist, sondern mit dem Rest der Gemeinschaft geteilt. „Mit den Erneuerbaren Energiegemeinschaften treffen wir gerade den Zahn der Zeit. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher setzen vermehrt auf die Produktion von eigenem sauberem Strom. Dabei soll es möglich sein, diesen unter den Nachbarn, der eigenen Familie oder unter Vereinen im Dorf zu teilen. Die Energiegemeinschaften machen dies jetzt möglich und machen die Energiewende zum Mitmachprojekt für alle“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Aktuell gibt es rund 150 Energiegemeinschaften in Niederösterreich.