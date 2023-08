Stift Zwettl: Traditioneller Stiftskirtag zog viele Besucher an

Dieser Großkirtag wurde zum 13. Mal in dieser Form vom Kirtagskomitee unter der Leitung von Franz Bretterbauer, Karl Bauer, Markus Binder, Klaus Böhm, Edith Bruckner, Anni Thaler, Franz Thaler und Abt Johannes Maria Szypulski organisiert. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Pfarre, der Katholischen Frauenbewegung, Dorferneuerungsverein Gerotten und den Feuerwehren der Pfarre sorgte man für einen reibungslosen Ablauf. Für musikalische Unterhaltung im Lindenhof war die Musikkapelle C.M. Ziehrer unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Pabisch zuständig. Die heiligen Messen wurden von den Äbten Thomas Renner aus Altenburg und Johannes Maria Szypulski zelebriert und von Adele Brandeis musikalisch an der Orgel umrahmt. Geboten wurden Speisen und Getränke für das leibliche Wohl, aus regionaler Herkunft wie Bier, Gebäck und Wurstwaren aus Zwettl, Weine aus Gobelsburg und Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen im Pfarrheim. Der Reinerlös dient der Finanzierung von Anschaffungen der Pfarre, des Vereins und der Feuerwehren.