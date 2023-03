Dorferneuerungsverein Schönbach: Strohmayer ist neue Obfrau

In der Generalversammlung am 24. Februar blickte der Verein für Dorferneuerung und Tourismus in Schönbach mit den interessierten Gästen stolz auf die Aktivitäten der letzten vier Jahre zurück. Unter anderem konnten Projekte wie die Erneuerung des Kinderspielplatzes im Ortskern vorgewiesen werden.

Höhepunkt des Abends war die Wahl des zukünftigen Vorstandes. Als neue Obfrau folgt Helene Strohmayer nach acht Jahren dem bisherigen Obmann Willibald Kolm nach. Ehrengast Bürgermeister Ewald Fröschl gratulierte der neuen Obfrau samt Vorstand zur Wahl sehr herzlich und wünschte viel Erfolg bei den zukünftigen Projekten.

Bild: Helene Strohmayer

