Zur Generalversammlung und Weihnachtsfeier versammelten sich die Musiker des Musikvereins Carl Michael Ziehrer im Waldland in Oberwaltenreith.

Obfrau Andrea Wiesmüller und Kapellmeister Herbert Grulich berichteten über ein erfolgreiches Jahr. Höhepunkte waren die Frühlingskonzerte unter dem Motto „Stars’n’Stripes“, die Leopoldikonzerte, sowie die Teilnahme an der Marschmusikbewertung in Röschitz mit 93 Punkten und an der Konzertmusikbewertung mit 92,92 Punkten.

Einigen Musikern wurden Auszeichnungen des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes überreicht. Philipp Fichtinger berichtete über die Kartenvorverkäufe und belohnte die fleißigsten Kartenverkäufer mit kleinen Präsenten. Zudem gab er einen Überblick über die Proben- und Auftrittsstatistik und hob Johanna Hofbauer, Herbert Grulich, Ambros Pabisch und Johann Hag hervor.