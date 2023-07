Lagerhaus Zwettl zieht positive Bilanz

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Lagerhaus Zwettl am 7. Juli präsentierte Obmann Erich Fuchs gemeinsam mit den Geschäftsführern Wolfgang Gwiß und Wolfgang Häusler das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2022. Der Jahresumsatz konnte um 7,4 % auf über 200 Millionen Euro gesteigert werden.

„Es war ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr, das für uns jedoch in der Mitte des Jahres vom Tod unseres Geschäftsführers Hans Bayr überschattet wurde. Für die Genossenschaft und den gesamten Lagerhaus-Verbund war dies ein schwerer Schlag und stellte uns auch vor große Herausforderungen“, so Obmann Erich Fuchs. Nach dem Ableben von Hans Bayr war es die Aufgabe des Obmanns, gemeinsam mit der RWA eine Nachfolge-Lösung zu finden. Mit November 2022 haben Wolfgang Gwiß und Wolfgang Häusler die Doppelgeschäftsführung im Lagerhaus Zwettl übernommen.

Sechs Millionen Euro wurden investiert

Bei den im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitionen in der Höhe von sechs Mio. Euro entfällt ein Großteil auf den MeisterCenter-Umbau bzw. auf Neu- und Ersatzanschaffungen im Bereich Fuhrpark in der Höhe von 1,5 Mio. Euro. Bürgermeister Franz Mold hob die Bedeutung des Lagerhauses Zwettl als Partner für die Gemeinde - vor allem bei großen Bauprojekten wie zum Beispiel der Kläranlage - sowie die Rolle als größter Lehrlingsausbilder in der Region hervor.

Auch die ersten Worte von Gastredner RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf waren Hans Bayr und seinem Wirken gewidmet: „Zwettl war immer ein besonderes Lagerhaus und wurde durch die Arbeit von Hans Bayr stark geprägt. Ihm ist die heutige Organisationsstruktur zu verdanken, wobei der Sparte Agrar durch ihn wieder mehr Bedeutung eingeräumt wurde.“ Wolf zeigte sich überzeugt, dass sich das Lagerhaus Zwettl rechtzeitig auf die kommenden Herausforderungen einstellt und diese auch entsprechend meistern wird. Der Geschäftsführung und ihrer Mannschaft wünschte er abschließend alles Gute.

Über das Lagerhaus Zwettl (Stand Juli 2023)

Seit der Gründung im Jahr 1918 versteht es sich als verlässlicher Partner für Mitglieder und Kunden in den Bereichen Handel und Dienstleistung. Das Lagerhaus Zwettl steht für Stabilität, Qualität, Verlässlichkeit und Regionalität. Das Lagerhaus Zwettl ist ein genossenschaftlich geführter Waldviertler Leitbetrieb mit rund 1.000 Mitarbeiter:innen an 16 Standorten in der Region. Im Durchschnitt werden laufend 130 Lehrlinge ausgebildet. Das Lagerhaus Zwettl ist damit einer der wichtigsten und vielseitigsten Arbeitgeber der Region.