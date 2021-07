Immer wieder lassen die Gemeinden des Waldviertler Kernlandes mit Projekten aufhorchen, die beispielgebend sind. Auch derzeit sind zahlreiche Maßnahmen in Planung beziehungsweise Umsetzung.

Pilotregion für Projekt „Alltagsradeln“

So sollen die Bürgerbeteiligungs-App ZuZu ab Herbst eingeführt, kostenlose Erste-Hilfe-Kurse angeboten oder naturnahe Heckenpflanzung nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch für Privatpersonen ermöglicht werden. Gemeinsam mit dem Land NÖ arbeitet man an einer Verbesserung des Mobilitätsverhaltens – das Kernland ist Pilotregion für das Projekt „Alltagsradeln“. Auch im sozialen beziehungsweise Gesundheits-Bereich ist ein großes Projekt geplant, das gerade bei einer Förderstelle eingereicht wurde.

Auch im Pandemiejahr ist viel geschehen, wie Kernland-Obmann Christian Seper bei der diesjährigen Generalversammlung betonte. Obwohl vieles nur per Videokonferenz möglich war, konnten alle Vorstandssitzungen und Besprechungen durchgeführt werden. Die vielfältigen Projekte, die von einem motivierten Team rund um Doris Maurer umgesetzt werden, konzentrieren sich vor allem auf die Schwerpunkte Gesundheitsförderung, Daseinsvorsorge und Klimawandelanpassung. Was bemerkenswert ist: Die unterschiedlichen Initiativen werden nach Ablauf der Förderphase nachhaltig weitergeführt.

Obmann Seper betonte, wie sehr er die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit allen 14 Gemeinden schätze, und dass nur gemeinsam eine so erfolgreiche Arbeit möglich sei. Auch bei dieser Sitzung wurden alle Entscheidungen einstimmig getroffen. „Besonders freut es mich, dass wir auch im letzten Jahr wieder einiges an Wertschöpfung in die Region holen konnten“, meinte Seper.

Neuer Strategieplan als Grundlage für Projekte

Paul Schachenhofer von der NÖ.Regional.GmbH stellte den neuen Strategieplan vor, der gerade beim Land NÖ eingereicht wurde und die Grundlage für künftige Projekte ist. Das Kernland wird auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger setzen und gerne andere Regionen beim Übernehmen verschiedener Angebote unterstützen.