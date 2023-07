Zwettler Raiffeisenbank ist Vorreiter in NÖ

Eröffnet wurde die Generalversammlung von Obmann Gerhard Preiß. Er konnte zahreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Abt Johannes Maria Szypulski, EU-Abgeordnete a.D. Agnes Schierhuber, Bundesrätin Andrea Wagner, Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, Bürgermeister Franz Mold, Bezirkshauptmann Markus Peham, Präsident Erwin Hameseder sowie die Geschäftsleitung Victoria Pagowski und Werner Scheidl.

Preiß schildert die geschichtlichen Hintergründe der Genossenschaft, wonach Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 – 1888) sich die Aufgabe stellte, die große wirtschaftliche Not der Bevölkerung durch die Gründung von Genossenschaften zu lindern. Die ersten Raiffeisenkassen auf dem Gebiet des damaligen Österreich wurden in Mühldorf bei Spitz an der Donau und Roßwein (heute Razvanje) in Slowenien gegründet. Die RB Region Waldviertel Mitte war die letzte in Österreich gegründete Raiffeisenbank (5.4. 1972) und ist lokal und im Waldviertel das größte Sektorbankinstitut, in Niederösterreich und in Österreich eines der größten.

Die Ergebnisse der Bank waren im Vorjahr sehr gut. Strategisch setzt die Bank weiterhin auf die professionellen Beratungen in ihren Bankstellen. Gerade jetzt im Umfeld der stark gestiegenen Zinsen wird das persönlich geführte Beratungsgespräch gebraucht, von der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte angeboten und von den Kunden sehr geschätzt. Hier bietet die Bankstellenstruktur der Raiffeisenbank für die fast 50.000 Kunden eine ideale Basis für die beste Beratung. Auch fördert die Bank Kultur, Sport, Bildung und setzt neuerdings auch Nachhaltigkeitsinitiativen. Der Schlüssel des Erfolges liegt in den niedrigen Kreditkonditionen und den fairen Einlagezinsen. Die weit über den Landesdurchschnitt liegenden Ergebnissen erlauben es der Raiffeisenbank, diese besseren Ergebnisse in regionale Projekte zu investieren.

Geschäftsleiterin Victoria Pagowski erläutert den Jahresabschluss. Die Bilanzsumme ist auf 2,15 Mrd. € gestiegen. Im Einlagenbereich wurden 1,8 Mrd. € erreicht, während die Kredite auf 1,6 Mrd. € gestiegen sind. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt Erträge in Höhe von 54,9 Mio. €, welchen 2,7 Mio. € Zinsaufwand, 9,5 Mio. € Personalaufwand, 7,9 Mio. € Sachaufwand sowie 19,5 Mio. € an sonstigen Aufwänden gegenüberstehen. 15,3 Mio. € können den Rücklagen zugeführt werden. Die Eigenmittel betragen 225 Mio. € (14,93%) und liegen damit deutlich über den erforderlichen 11,32%. Das erforderliche Kernkapitel in Höhe von 9,1% wird mit 14,35% deutlich übererfüllt. Markus Kern vom Raiffeisen-Revisionsverband gratulierte zu diesem guten Ergebnis.

Anschließend fanden die Neu- und Wiederwahlen der Spitzenfunktionäre und Funktionäre in den Vorstand sowie Aufsichtsrat statt. Präsident Erwin Hameseder von der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien gewährte als Ehrengast einen Überblick über die nationale und globale Wirtschaftslage sowie die diesbezüglichen Herausforderungen. Er gratulierte zum großartigen Geschäftserfolg und dem hervorragenden Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte und bedankte sich bei allen Mitarbeitern sowie bei der Geschäftsleitung für die hervorragende Arbeit. Hervorgehoben wurde die Cost-Income-Ratio der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte von 42%, welche das sparsame Wirtschaften der Bank bestätigt. Besonders erfreut zeigte sich Hameseder über das gelebte genossenschaftliche Selbstverständnis und über die Projekte zum Thema Nachhaltigkeit. „Die RBRW4M ist hier Vorreiter in Niederösterreich!“

Abschließend wurden an ausscheidende Funktionäre und pensionierte Mitarbeiter Ehrungen der Raiffeisen Holding NÖ-Wien sowie der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien vergeben. Die Ehrungen wurden unter lobenden, anerkennenden und dankenden Worten von Obmann Preiß durch Präsident Hameseder überreicht, welcher ebenfalls seinen aufrichtigen Dank für das erbrachte Engagement zum Ausdruck brachte.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Musikverein Schweiggers, geführt von Kapellmeisterin Sonja Böhm, die Mitarbeiterin der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte ist. Im angenehmen Ambiente des Stiftes Zwettl und unter kulinarischer Versorgung durch das Catering der Stiftstaverne fand der Ausklang der Generalversammlung statt.