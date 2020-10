Der 63-jährige gebürtige Serbe atmet schwer, als er auf dem Bezirksgericht Zwettl seine Aussage macht. Laut Anklage soll er im Juli eine Sackrodel bei einer Firma in Zwettl gestohlen sowie versucht haben, mehrere Rollmaßbänder mitzunehmen. Eine Angestellte stellte den Mann damals beim Ausgang zur Rede.

Mann bereits 2019 bei Billa auffällig geworden

„Es war eine unglückliche Situation: Ich hatte noch die Maßbänder in der Hand, als ich rausgegangen bin, um mir die Sackrodel anzusehen“, erklärt der 63-Jährige dem Richter. Er wollte die billigen Maßbänder für seinen Bruder in Serbien kaufen. Zuhause stellte die Polizei eine eingepackte Sackrodel sicher. Wo er sie gekauft hat, will der Richter wissen, gehe der Zwettler Firma doch eine ab.

Der Angeklagte beteuert, sie in einem anderen Geschäft gekauft zu haben. Warum sie nicht ausgepackt war, fragt der Richter nach. „Ich wollte sie mit nach Serbien nehmen“, beteuert der Angeklagte.

Die Bezirksanwältin erwähnt, dass der Mann bereits 2019 in einer Billa-Filiale auffällig wurde. Damals habe er eine Dose Fisch in die Tasche gesteckt, ohne zu zahlen.

„Es war ein Blödsinn. Als die Frau die Polizei gerufen hat, war ich völlig fertig und habe mir vor Angst in die Hose gemacht.“Der Angeklagte

Diesmal sei es anders, sagt der Angeklagte: „Es war ein Blödsinn. Nächstes Mal werde ich besser aufpassen. Als die Frau die Polizei gerufen hat, war ich völlig fertig und habe mir vor Angst in die Hose gemacht.“

Der Richter bietet dem Angeklagten eine Diversion um 100 Euro inklusive einer Probezeit von einem Jahr an. Der 63-Jährige nimmt das Angebot an. „Wenn sie in Zukunft irgendwo erwischt werden, wird es das nächste Mal problematisch“, erklärt der Richter.

Der Angeklagte antwortet: „Ich werde nächstes Mal besser nachdenken.“