Gewalt gegen Oma und Mutter: Arreststrafe

Alkoholisiert neigt ein 24-jähriger Waldviertler zu Gewaltausbrüchen und wird zur Gefahr für sich und andere. So verlor er am 17. Oktober vergangenen Jahres im Bezirk Gmünd als Promillefahrer die Herrschaft über sein Auto und krachte gegen eine Hausmauer. Im Ermittlungsverfahren gab er dann fälschlich die Beifahrerin, seine Freundin aus Zwettl, als Unglückslenkerin an. Damit nicht genug, verprügelte er die Gefährtin (22) Monate später brutal. Auch seine Mutter und Oma im Bezirk Zwettl wurden Opfer des im Alkohol ausbrechenden Jähzorns des 24-Jährigen: Die Oma (77) stieß er mit beiden Händen gewaltsam zu Boden, dass sie einen geprellten Rücken und Brustkorb erlitt. Seiner Mutter (52) schlug er ins Gesicht, zerrte sie an den Haaren von einer Bank und trat auf sie ein.

Der 24-Jährige gab vor Gericht die Tätlichkeiten zu und gestand auch ein, das er trotz eines Verbotes Waffen besessen, und auch Schießübungen in einem Verein in Gmünd durchgeführt zu haben. „Es wird nie wieder passieren“, versprach er.

Die beteuerte Einsicht kam für den Vorbestraften zu spät: Er wurde wegen Verleumdung, Anstiftung zur Falschaussage, gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 18 Monaten, davon muss er vier im Gefängnis absitzen, verurteilt. Weiters gab es Weisungen: Er muss ein Antiaggressionstraining absolvieren und sich einer Suchttherapie unterziehen. An die Opfer muss er Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

