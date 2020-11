Auch Gefängnisaufenthalte - zweieinhalb Jahre in Österreich und zweieinhalb Jahre in Deutschland - brachten einen Rumänen nicht dazu, seinen Lebensunterhalt mit redlicher Arbeit zu verdienen. Kaum aus der Haft in Deutschland entlassen, schlug der 56-Jährige erneut kriminelle Pfade ein.

Diesmal in Niederösterreich: Am 15. April vergangenen Jahres schlug er im Farbenhaus in Harruck zu. Nachdem er zuerst im Außenbereich die Überwachungskameras mit Lackspray lahmgelegt hatte, versuchte er, in das Wohnhaus einzubrechen.

Da er die Eingangstür nicht knacken konnte, begab er sich zur angrenzenden Tür des Malergeschäftes. Diesmal gelang es ihm, einzudringen, und er setzte auch die Kameras in den Geschäftsräumen außer Gefecht. Die Klingel an der Tür hatte der 56-Jährige aber übersehen.

Da diese auch im Wohnhaus zu hören war, wurde Malermeister Karl Eschelmüller alarmiert. Couragiert hielt der Waldviertler (41) Nachschau und störte den Einbrecher bei der Beutesuche.

Das folgende Gerangel, bei dem der Malermeister leichte Blessuren an Oberarm und Unterschenkel erlitten hat, erklärte der Rumäne vor Gericht: „Ich wollte doch nur flüchten. Der Mann ist mir im Weg gestanden, und da bin ich ihn umarmend angesprungen. Dann sind wir beide zur Tür rausgestürzt und ich konnte davon. Dabei kann er sich verletzt haben. Geschlagen oder getreten habe ich ihn nicht“, beteuerte er. Für den Rumänen setzte es eine dreieinhalbjährige Gefängnisstrafe. Rechtskräftig.