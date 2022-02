Erhöhtes Angebot der behördlichen Teststraßen in Zwettl „greift“

Bereits gestern, Donnerstag, am ersten Öffnungstag der zweiten behördlichen PCR-Teststraße im Waldviertel am Edelhof in Zwettl mussten die zum Test kommenden Waldviertler wenig lange warten.

„Wir konnten in den letzten Tagen Schwachstellen ausfindig machen und rasch beheben“, so Zwettls Rotes Kreuz Geschäftsführer Manfred Ehrgott. So gibt es im „Drive-In“ nun in den Vormittagsstunden bis circa 12 Uhr eine dritte „Linie“, um den morgendlichen Ansturm rascher bewältigen zu können.

Datentransfer für Online-Anmeldungen dauert

Er bittet aber: „Jene, die sich online zum PCR-Test registrieren, sollen mit der Anreise zu uns noch ein bis zwei Stunden warten – denn so lange dauert es, bis die Anmeldedaten bei uns in Zwettl eingelangt sind.“

Der Ansturm ist dennoch hoch: Heute am Vormittag waren bereits 350 Personen beim behördlichen PCR-Test im „Drive-In“.

Fast 300 Personen „gurgelten“ an Tag 1 im „Walk-In“

Die zweite behördliche Teststraße, eine Walk-In-Teststraße am Parkplatz beim Sportplatz Edelhof wird sehr gut angenommen. Am gestrigen ersten Öffnungstag wurden bereits an die 300 Testungen durchgeführt. Zudem wird der Verkehr morgens gleich dorthin umgeleitet, um Zwettl und das Drive-In zu entlasten. Das Walk-In wird vom Bezirksfeuerwehrkommando Zwettl betreut.

Bester Zeitpunkt für einen behördlichen PCR-Test

Beim Lokalaugenschein der NÖN heute kurz nach Mittag war klar: Keine Wartezeiten beim PCR-Test um die Mittagszeit!

Öffnungszeiten:

Drive-In-Teststraße: 8 bis 16 Uhr (notfalls länger, alle kommen dran), vormittags drei Linien

Walk-In-Teststraße: 8 bis 16 Uhr

Das Land NÖ bittet: Vorher daheim Antigen-Test durchführen und nur bei negativem Ergebnis zum PCR-Test.

