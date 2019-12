Die Frau fuhr am 28. Dezember gegen 7.50 Uhr mit einem Firmen-Pkw von Germanns kommend in Richtung Zwettl. Nach einer Rechtskurve kam sie laut Polizei bei winterlichten Fahrbahnverhältnissen ins Schleudern und geriet rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug mit der Front gegen die Böschung des angrenzenden Waldes. Der Pkw überschlug sich mindestens zwei Mal und kam auf den Rädern in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Die 21-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl gebracht.