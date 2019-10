Ein 36-jähriger Allentsteiger hatte mit seinen beiden Kindern am 3. Oktober gegen 18 Uhr einen Unfall. Der Mann fuhr von Gerotten Richtung Germanns. Er kam rechts ins Bankett, lenkte dann nach links ein, geriet ins Schleudern, rutschte über den Fahrbahnrand und stieß in die linke Straßenböschung.

Der achtjährige Sohn am Beifahrersitz und die siebenjährige Tochter am Rücksitz wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und wurde von der Feuerwehr Germanns geborgen.