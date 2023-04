Straßenarbeiten starten in Zwettl wieder

Mit dem Beginn des Frühjahres laufen in Zwettl auch die Bauprojekte wieder an. So starten am Dienstag, 11. April, wieder die Straßenarbeiten auf der Gerungser Straße in Zwettl. Im Vorjahr wurden bereits im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Ottenschlager Straße und der Wichtelbrücke die Versorgungsleitungen saniert. In der zweiten Bauphase soll nun die gesamte Fahrbahn mitsamt Nebenanlagen saniert werden.

Dafür muss erneut eine halbseitige Sperre der Straße eingerichtet werden. Der Verkehr von Moidrams kommend wird wie im Vorjahr über die Baustelle geführt. Wer aus der anderen Richtung kommt, wird über die unter Landstraße und die Innenstadt über die Wichtelbrücke umgeleitet.

Ab Ferienbeginn wird der Baustellenbereich dann für circa drei Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Fahrbahnbelag der Gerungser Straße abgefräst, planiert und der Asphalt sowohl auf der Hauptfahrbahn als auf den Nebenanlagen neu eingebaut. Die Umleitung erfolgt über die Umfahrung Zwettl. Die Straßenmeisterei Zwettl rechnet mit der Fertigstellung Ende Sommer/Anfang Herbst.

Im Zuge der Arbeiten wird zudem die bereits im Vorjahr abgeschaltete Ampel bei der Hamböckbrücke entfernt.

