Gerichtsprozess: „Habe ihn nur zur Seite geschubst“

Er habe mit Freunden seinen 18. Geburtstag gefeiert. Auch ein Besuch in der Diskothek in Gerweis sei auf dem Programm gestanden, und in den Morgenstunden habe man den Heimweg angetreten, ein Freund habe Taxi gespielt. Am Parkplatz habe es eine Begegnung mit einem vom Sehen her bekannten Waldviertler gegeben. „Er war betrunken und lästig. Da er nicht gehen wollte, habe ich ihn zur Seite geschubst, damit wir wegfahren konnten. Mehr nicht“, gab der Vitiser zu, wollte aber mit dessen schwerer Verletzung (Bruch des Unterkiefers) nichts zu tun gehabt haben. Zeugen bestätigten dies.

Das Opfer erinnerte sich nur mehr an die Begegnung mit der Feierrunde, und dass er sich verletzt am Boden liegend wiedergefunden habe. Wer auf ihn eingeprügelt hat, konnte er nicht sagen. Der Vitiser wurde vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen.