60 Teilnehmer bei Voice-Works in Schönbach

60 Teilnehmer waren eine Woche vom 10. bis 15. Juli in Schönbach, um sich gesanglich weiterzubilden. Beim Chorworkshop unter der Leitung von Miriam Fuchsberger stand das Einstudieren neuer Stücke aus den Bereichen Pop, Gospel und Jazz – meist ohne Noten – im Mittelpunkt. Die Klasse für Gesangssolisten mit 18 Teilnehmern wurde von Martin Obereder und Ines Reiger betreut. Dabei ging es um die individuelle Arbeit an der Stimme, um das Singen mit dem Mikrofon und das Zusammenspiel mit der Band. Die zwei Nachmittagsensembles mit den Schwerpunkten „Comedian Harmonists“ und „Alte Musik“ wurden vom Schönbacher Chorleiter und Kapellmeister Michael Hammerl geleitet.

Organisator dieses Workshops sowie des Jazzseminars im August ist seit 2009 Alfred Bäck, der mittlerweile auch in Schönbach wohnt und das Seminar- und Gästehaus „Fred“ betreibt. Seitens der Marktgemeinde Schönbach wird er vom geschäftsführenden Gemeinderat Rainer Strondl unterstützt. Immer mit dabei sind die Musiker der Band: Georg Greif und Benjamin Schatz (Klavier), Georg Schmelzer-Ziringer (Kontrabass, E-Bass) und German Schwarz (Schlagzeug). Um das rhythmische Training und die Gesamtleitung kümmerte sich Alfred Bäck. Bei einigen Stücken spielte Martin Obereder Saxofon. Für die Tontechnik erstmals dabei war der junge Zwettler Maximilian Kastner.

Beim Konzert der Soloklasse im Initiativenraum der MS Schönbach am Freitagabend ergriff zu Beginn Bürgermeister Ewald Fröschl das Mikrofon: „Das Chorseminar hat Corona überstanden und wird in Zukunft weiter bestehen. Es hat sich Großartiges daraus entwickelt, und es macht die Natur und die Ruhe sowie die Professionalität der Musiker aus.“ Bei der Radio NÖ Sommertour am Nachmittag hatte sich auch der Chor präsentieren können. Bürgermeister Fröschl dankte Rainer Strondl und Alfred Bäck für die Organisation.

Unter den dargebotenen selbst gewählten Songs der Gesangssolisten mit der Begleitband waren prominente Titel von Elton John, Billy Joel, Police, Alannah Miles und Joni Mitchell, aber auch weniger bekannte Songs aus unterschiedlichen Genres von Jazz bis zum deutschsprachigen Liedgut. Einige hochtalentierte Sängerinnen und Sänger konnten ihr Können präsentieren. Herausragend war die letzte Interpretin Anna Ennikl-Stimmeder, die zum Gesang zusätzlich einen sensationellen Funk-Bass spielte.

Am Samstagnachmittag folgte das Abschlusskonzert des Chores von Miriam Fuchsberger und der Ensembles von Michael Hammerl. Gespannt kann man schon sein auf das Jazzseminar, das vom 5. bis 12. August mit hochkarätigen Referenten aus ganz Österreich stattfindet und bereits ausgebucht ist. Eingeleitet wird es mit einem Referentenkonzert der „Schönbach Allstars“ am 5. August und abgeschlossen mit dem Konzert der Teilnehmer am 12. August.